10 советов, как подготовиться к «Нашествию»

Главное приключение года, фестиваль «Нашествие» — настоящее событие для тысяч людей. Его ждут, к нему готовятся, о нем рассказывают, перелистывая фотографии прошлых лет. Что нужно учесть, собираясь на знаменитый опен-эйр? Как подготовиться к «Нашествию», чтобы три дня зажигательного рок-н-ролла прошли только с положительным зарядом эмоций?

Узнайте все заранее

Как добираться, когда, куда и откуда выезжать. Учтите, что из вашего города наверняка поедет еще кто-то из поклонников рок-музыки, может быть, есть смысл поискать попутчиков на местных форумах или в пабликах соцсетей. Если у вас нет компании, возможно, удастся присоединиться к кому-то, кто поедет на машине, — это сэкономит деньги для всех участников автопробега, да и ехать вместе веселее.

Ближе ко времени сбора в месте проведения фестиваля наверняка образуется пробка приличных размеров, это тоже стоит иметь в виду, чтобы не потратить слишком много времени на бессмысленное и досадное стояние в очереди.

Распечатайте программу фестиваля и карту местности

Программа фестиваля появится на официальном сайте несколько позже — лучше всего изучить ее заранее, чтобы понять, какие выступления вы точно не хотите пропустить, оказавшись к тому времени слишком нетранспортабельным или занятым каким-то другим увлекательным занятием — благо выбирать будет из чего.

Перемещаться между тремя сценами — тоже отдельный интересный квест, ведь придется лавировать среди толп скачущих и поющих людей, да и расстояние приличное. Если хотите везде успеть, можно составить себе личный маршрут заранее с таймлайном. Это позволит точно представлять, куда и во сколько нужно начинать двигаться, чтобы ни в коем случае не пропустить то, ради чего, собственно, вы и едете на «Нашествие».

Подготовьтесь финансово

Как и в предыдущие годы, на месте проведения фестиваля будет возможность расплачиваться карточкой. Это гораздо удобнее, чем носить в карманах наличные, рискуя выронить их где-нибудь под березкой и остаться без возможности купить себе хотя бы воду. Карту необходимо оформить заранее, помня о том, что обратно деньги с нее вывести будет нельзя — другими словами, закидывать на нее все свои сбережения точно не стоит.

Опытные люди советуют треть всех денег оставить в кэше и запереть в машине — этот НЗ послужит гарантией того, что вам не придется добираться домой автостопом или «на собаках», как это было модным среди рокеров два десятилетия назад. Учтите и порядок цен: практика показывает, что за все время проведения фестиваля двое людей прекрасно проедают и пропивают суммы в районе 10 тысяч рублей — но тут, конечно, все зависит от вашего аппетита и привычек.

Выберите место для парковки

Много народу — это прекрасно: вся эта групповая энергия, многоголосое пение и чувство единения с тысячами людей. Но выбираться обратно может оказаться затруднительным — и этот момент лучше всего продумать и рассчитать заранее. Если удастся приехать на машине загодя и застолбить место на парковке поближе к выходу — прекрасно.

Если же подобный фокус окажется невозможным, не стоит бежать к машине сразу после того, как прозвучит финальный аккорд и огни прожекторов погаснут. Покурите, попейте чаю, спойте еще несколько песен с новыми друзьями под гитару. Поспите, в конце концов. Это всяко лучше, чем провести два-три часов, стоя в пробке на выезде с фестиваля. Тем, кто сразу после опен-эйра намеревается героически отправиться на работу, этот момент стоит учесть.

Возьмите портативную зарядку

Места для зарядки телефонов и гаджетов будут, конечно. Но во-первых, там наверняка будут очереди нереальных размеров, во-вторых, всегда может случиться какой-то форс-мажор в виде отключения электричества, например. Портативная зарядка в наше время — очень ценный предмет. Между прочим, с ее помощью можно завязывать знакомство с прекрасными людьми. Да, деньги на счет мобильного тоже лучше забросить заблаговременно, чтобы всегда быть на связи.

Запишите все необходимые номера

Взрослые люди обычно все держат под контролем и ничего не забывают, не путают и не теряют. Именно по этой причине лучше всего перед началом отрыва на «Нашествии» записать все важные номера телефонов и другую необходимую информацию на бумаге или непромокаемом пластике. И спрятать в надежном месте, которое будет вам доступно даже в случае глобального апокалипсиса — лучше бы, конечно, обойтись без него.

Позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты

“Рок-н-ролл этой ночью” может случиться с любым, даже самым здравомыслящим и серьезным человеком. Огромные звезды в небе, любимая музыка, манящий взгляд новой подруги или восхитительный торс прекрасного незнакомца. Все понятно, и все бывает — но о средствах индивидуальной защиты лучше не забывать при любом порыве либертарианства. Чтобы не получилось как в продолжении цитируемого хита: «Я думал, будет хорошо — а вышло не очень». «Нашествие», кстати, славится своими замечательными романтическими историями судьбоносных знакомств и встреч.

Девушкам стоит помнить, что стресс, новая обстановка, непривычная еда и эмоции могут сдвинуть цикл — все знают, что необходимо иметь для таких случаев, а запасы тамошнего травмпункта не резиновые. Так что лучше все взять с собой, не так уж много места подобные вещи займут в багаже.

Подберите подходящую одежду

Синоптики — отличные ребята, но иногда их прогнозы оказываются — как бы это помягче? — не вполне корректными. Лучше всего одеться «капустой» и взять с собой хотя бы один непромокаемый предмет одежды, который окажется очень кстати, если солнце решит надолго покинуть территорию «Нашествия». Красивые туфли на каблуках и тесную одежду лучше оставить дома — все же в таком скоплении людей гораздо удобнее перемещаться в спортивной или походной обуви.

Используйте яркий элемент для вашей компании

Заранее подумайте, как вы будете искать своих. Понятно, что в любом случае члены вашей дружной компании будут перемещаться совершенно брауновским образом, но если нужно будет срочно отыскать друг друга, поможет яркий элемент. Светящийся браслет, яркие майки одного цвета, парики, какие-то другие отличительные оригинальные детали. Это очень важно — учтите, что и другие захотят выделяться из толпы, так что публика точно будет весьма разношерстной.

Помните о камерах хранения

Романтика романтикой, но ценные вещи лучше вообще оставить дома либо сразу убрать в надежное место. Для этого можно использовать камеру хранения на территории проведения «Нашествия» или запереть в машине на парковке. Подальше положить в данном случае точно означает «поближе взять», так что стоит потратить на это время и усилия: палатки в спальных городках остаются надолго без присмотра, так что заглянуть внутрь сможет при желании кто угодно.