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Елена Ксенофонтова одержала победу в разбирательствах с бывшим мужем за дочь и квартиру
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Елена Ксенофонтова одержала победу в разбирательствах с бывшим мужем за дочь и квартиру 

Letidor.ru 55 минут назад
Фото: Letidor.ru
Актриса поделилась с поклонниками личной радостью.
Известная актриса, звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова поделилась с поклонниками радостью: после многочисленных судебных заседаний ей удалось одержать победу в разбирательствах с бывшим гражданским мужем, адвокатом Александром Рыжих, за дочь и квартиру.
Об этом знаменитость откровенно написала в личном Instagram: «Осознание того, что произошло, приходит только сейчас. Три долгих, унизительных судебных процесса в течение двух с половиной лет. Несколько десятков судебных заседаний (после семидесяти перестала считать). Бесчисленное количество экспертиз (психологических, наркологических и т.д.), запросов, справок, ходатайств, попыток параллельно организовать новые процессы (о подготовке убийства, например), обвинений, свидетельских показаний, провокаций. Не говоря уже о море слез, утраченного здоровья, потерянного времени, огромных долгах в связи с многочисленными судебными издержками, а самое главное — безвозвратно надломленном психическом здоровье двоих несовершеннолетних детей…»
В итоге, моя дочь со мной и своим братом в доме, который, я надеюсь, больше никто и никогда не захочет у нас отобрать. Я не обречена на пожизненные выплаты нескольких десятков миллионов за то, чего не совершала (это решение Пресненского суда вчера подтвердил Мосгорсуд).
Елена Ксенофонтова отметила, что у нее фантастические друзья и родные, удивительно сердечные и отзывчивые коллеги и преданнейшие поклонники. Также звезда сообщила, что за все это время получила «океан поддержки» от множества незнакомых людей. «Конечно, завтра может быть подана новая жалоба или придуман новый процесс… Но сегодня… Сегодня… Можно я просто посплю? Спасибо вам, люди-человеки!» — завершила свою публикацию актриса.
Публикация от Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official)
7 Июл 2018 в 4:01 PDT  Напомним, у Елены Ксенофонтовой двое детей. В 2003 году супругом актрисы стал известный продюсер Илья Неретин, в этом браке звезда родила своего первенца — сына Тимофея (2003). В фактическом браке с адвокатом Александром Рыжих знаменитость находилась девять лет, их дочь Софья родилась в 2011 году.
Фото: Instagram
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