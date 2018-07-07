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«Надломленно психическое здоровье детей»: Ксенофонтова о личной трагедии
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«Надломленно психическое здоровье детей»: Ксенофонтова о личной трагедии 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Пресненский суд Москвы поставил точку в конфликте Елены Ксенофонтовой и ее бывшего мужа Александра Рыжих. Радостной новостью актриса поделилась в Instagram.
"Осознание того, что произошло, приходит только сейчас", — начала свое послание Елена (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Ксенофонтовой в течение двух с половиной лет пришлось пережить три судебных процесса. Актриса называет их долгими и унизительными. «Несколько десятков судебных заседаний (после семидесяти перестала считать). Бесчисленное количество экспертиз (психологических, наркологических и т. д.), запросов, справок, ходатайств, попыток параллельно организовать новые процессы (о подготовке убийства, например), обвинений, свидетельских показаний, провокаций. Не говоря уже о море слез, утраченного здоровья, потерянного времени, огромных долгах в связи с многочисленными судебными издержками, а самое главное безвозвратно надломленном психическом здоровье двоих несовершеннолетних детей», — перечисляет все пережитое Елена.
Однако итог стоил всех страданий. «Моя дочь со мной и своим братом в доме, который, я надеюсь, больше никто и никогда не захочет у нас отобрать. Я не обречена на пожизненные выплаты нескольких десятков миллионов за то, чего не совершала (это решение Пресненского суда вчера подтвердил Мосгорсуд). У меня фантастические друзья и родные (и в радости, и в горе), удивительно сердечные и отзывчивые коллеги, преданнейшие поклонники и океан поддержки просто незнакомых мне людей», — заявила актриса.
Однако Ксенофонтова прекрасно понимает, что бывший супруг так быстро не сдастся и может придумать очередную пакость. «Конечно, завтра может быть подана новая жалоба или придуман новый процесс.. Но сегодня..))) Сегодня.. можно я просто посплю?» — честно написала Елена.
Напомним, размолвка Ксенофонтовой с гражданским супругом Александром Рыжих произошла из-за измены. Актриса поймала мужа за руку. После этого Елена подала на развод. Однако Александр тут же потребовал единоличной опеки над дочерью, а позже заявил, что желает вернуть обратно подаренную актрисе квартиру. Когда суд встал на сторону Ксенофонтовой, ее бывший муж подал новый иск, в котором говорилось, что актриса поколачивала благоверного.
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