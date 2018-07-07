Кот стал главным героем в интервью польского историка

Кот стал интернет-вирусом после того, когда он вскочил на шею польского историка и публициста Ежи Таргальского во время его интервью голландской телевизионной телекомпании NTR. Фрагмент этого видео разместил голландский журналист Руди Бума на своей странице в Twitter.

В интервью Таргальский рассказывал о политической жизни в Польше. Он утверждал, что все сферы жизни в его стране контролируются людьми из бывшей госслужбы безопасности. В этот момент его питомиц положил лапы на плечи Тагальскому и далее вскочил ему на плечи. На протяжении некоторого времени кот принялся тереться о голову и уши своего владельца.

Ранее в интернет прославился чёрный кот породы мейн-кун. Многим пользователям показалась, что его мордочка похожа на человеческое лицо.