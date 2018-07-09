Ещё
Кот стал звездой интервью польского историка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кот стал звездой интервью польского историка 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Sputnik Кыргызстан
Известный в Польше историк-политолог Ежи Таргальский стал новой звездой Сети, передает НСН.
В этом ему помог кот по клике Лисио.
Во время интервью датскому телеканалу кот академика заскучал и решил запрыгнуть к своему хозяину на плечи. В этот момент политолог как раз критиковал пенсионную реформу польских властей.
Оказавшись на плечах академика, кот начал тереться о его затылок и лизать ухо мужчины. При этом Таргальский не обратил никакого внимания на происходящее. Тогда кот закрыл глаза политолога хвостом, но Таргальский остался невозмутим.
Газета.Ru: последние новости
В Германии скончался российский поэт Олег Юрьев Фотограф Алан Диас скончался на 72-м году жизни СК проверяет обстоятельства гибели 20-летней звезды "Дома-2"
Женский форум  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Наболело: «После школы меня украли замуж»62
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение