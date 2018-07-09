Кот стал звездой интервью польского историка

Известный в Польше историк-политолог Ежи Таргальский стал новой звездой Сети, передает НСН.

В этом ему помог кот по клике Лисио.

Во время интервью датскому телеканалу кот академика заскучал и решил запрыгнуть к своему хозяину на плечи. В этот момент политолог как раз критиковал пенсионную реформу польских властей.

Оказавшись на плечах академика, кот начал тереться о его затылок и лизать ухо мужчины. При этом Таргальский не обратил никакого внимания на происходящее. Тогда кот закрыл глаза политолога хвостом, но Таргальский остался невозмутим.