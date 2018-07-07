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Ласковый кот «разбавил» серьезное интервью польского историка
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Ласковый кот «разбавил» серьезное интервью польского историка 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Кот польского историка и публициста Ежи Таргальского разбавил серьезное интервью своего хозяина, которое он давал голландской телекомпании NTR.
Пока Таргальский рассказывал о том, что все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируют сотрудники бывшей госслужбы безопасности, животное вскочило ему на плечи и начало тереться о голову и облизывать ухо. Историк не стал снимать кота, а предпочел одергивать его хвост со своего лица.
Восходящей звездой Сети стал кот, который оказался футбольным болельщиком. Вместе со своим хозяином он смотрит матчи и по-человечески вслед за хозяином кричит «гол».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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