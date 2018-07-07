Ласковый кот «разбавил» серьезное интервью польского историка

Кот польского историка и публициста Ежи Таргальского разбавил серьезное интервью своего хозяина, которое он давал голландской телекомпании NTR.

Пока Таргальский рассказывал о том, что все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируют сотрудники бывшей госслужбы безопасности, животное вскочило ему на плечи и начало тереться о голову и облизывать ухо. Историк не стал снимать кота, а предпочел одергивать его хвост со своего лица.

Восходящей звездой Сети стал кот, который оказался футбольным болельщиком. Вместе со своим хозяином он смотрит матчи и по-человечески вслед за хозяином кричит «гол».