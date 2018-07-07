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Ласковый кот ворвался в напряженное политическое интервью
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Ласковый кот ворвался в напряженное политическое интервью 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ласковый кот сорвал интервью польского историка и политолога для телепрограммы. На видеозапись фрагмента программы, опубликованную на YouTube, обратило внимание издание TJournal.
Доктор Ежи Таргальский, польский историк, политологу, бывший активист антикоммунистической оппозиции и оппозиционер, давал интервью о политической напряженности в Польше для голландской телевизионной телекомпании NTR. Таргальский рассказывал на камеру, что все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируются людьми из бывшей госслужбы безопасности, когда в кадре появился рыжий кот Лисио.
Сначала питомец положил лапу на плечо хозяина и вопросительно мяукнул. Не дождавшись ответного внимания, кот вскарабкался на плечи политологу, начал топтаться и тереться мордой об его голову. Таргальский сохранил полное спокойствие и только время от времени привычным движением убирал от лица хвост Лисио.
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