Ласковый кот ворвался в напряженное политическое интервью

Ласковый кот сорвал интервью польского историка и политолога для телепрограммы. На видеозапись фрагмента программы, опубликованную на YouTube, обратило внимание издание TJournal.

Доктор Ежи Таргальский, польский историк, политологу, бывший активист антикоммунистической оппозиции и оппозиционер, давал интервью о политической напряженности в Польше для голландской телевизионной телекомпании NTR. Таргальский рассказывал на камеру, что все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируются людьми из бывшей госслужбы безопасности, когда в кадре появился рыжий кот Лисио.

Сначала питомец положил лапу на плечо хозяина и вопросительно мяукнул. Не дождавшись ответного внимания, кот вскарабкался на плечи политологу, начал топтаться и тереться мордой об его голову. Таргальский сохранил полное спокойствие и только время от времени привычным движением убирал от лица хвост Лисио.