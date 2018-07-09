Видео: невозмутимый польский профессор продолжил интервью, несмотря на вторжение кота 

Новым героем интернета стал польский политолог, профессор Ежи Таргальский. Во время прямого эфира ему на плечи внезапно запрыгнул кот, однако ученый в буквальном смысле даже бровью не повел и продолжал рассуждать о политической ситуации в Польше.
— Все высокие позиции в нашем государстве занимают представители коммунистических спецслужб. По сути, они и управляют страной. Я это так прямо и называю. Термин у меня такой — «страна секретной службы», — комментировал ученый.
Настойчивый кот по кличке Лисио упорно требовал внимания хозяина — топтался на плечах, терся мордой о голову, а профессор как ни в чем не бывало продолжал рассказ. Лишь время от времени политологу приходилось убирать от лица хвост питомца.
После того, как фрагмент интервью попал в сеть, ролик мгновенно стал популярным. И теперь Ежи Таргальский может соперничать с другим авторитетным экспертом — американцем Робертом Келли. Во время его выступления в прямом эфире телеканала BBC в кабинет ворвались дети. Жена поспешила увести детей, но сделала это экстравагантно — ползком. Сам отец едва удержался от смеха.