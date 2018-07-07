Футболист Иван Ракитич: о войне, жизни в Швейцарии и агрессивных фанатах

Суббота — время футбольных новостей на Heroine. Новость №1: сегодня наша сборная сыграет с Хорватией в 1/4 Чемпионата мира-2018. Новость №2: в хорватской сборной много симпатяг, но я расскажу о лучшем из них — Иване Ракитиче . Он умудрился стать самым популярным хорватским футболистом, не сыграв ни за один из клубов своей страны.

«Родители пытались защитить меня от ужасов войны»

Иван Ракитич — хорват, рожденный в Швейцарии. В эту страну его родители бежали из-за войны, которая была в Югославии в 90-ых годах. В интервью футболист рассказывал, что родители делали все, чтобы он не знал о том, что происходит на родине. Только в 8 лет, когда Иван приехал в родные Сикиревцы, он увидел, что там все не так, как в благополучной Швейцарии.

Хотя мои родители пытались защитить меня от этих ужасов, становясь старше, я хотел знать, что произошло, я говорил с другими родственниками, и тогда я понял, насколько повезло моему отцу, когда он смог уехать.

В футбол мальчика отдал отец, который сам увлекался этим спортом. В 14 лет Ивана принимают в футбольную школу клуба «Базель», а через три года берут в основной состав команды. В эти годы семья Ракитичей жила скромно. Мама работала на заводе по выпуску носков, отец — на стройке.

Когда я начал играть в «Базеле», как я потом понял, мои родители часто не позволяли себе ужин, чтобы иметь возможность купить мне футбольные бутсы.

В 19 лет перспективный полузащитник подписывает контракт с клубом «Шальке 0.4». Благодаря Ракитичу команда впервые в истории выходит в четвертьфинал. Еще через четыре года Иван переходит в испанский клуб «Севилья». Этот шаг предопределит не только дальнейшую карьеру, но и личную жизнь футболиста.

С 2014 года Ракитич играет за Барселону.

Выбор сборной и фанатский террор

В 2006 году Иван Ракитич играет за молодежную сборную Швейцарии. Через год главный тренер национальной сборной Хорватии Славен Билич приглашает Ракитича в команду. Для этого он лично приезжает в Швейцарию и настойчиво уговаривает футболиста. Впрочем, как и тренер сборной Швейцарии Якоб Кун. Позже Ракитич скажет в интервью, что ни один из тренеров не повлиял на его выбор. Еще играя за Швейцарию против Хорватии в молодежной сборной, он испытывал противоречивые чувства. Когда речь зашла о взрослом футболе, Иван выбрал Хорватию.

Я во многом чувствую себя швейцарцем, я — то, что я чувствую, все остальное для меня неважно, и, хотя большая часть меня — швейцарская, сердце подсказало мне играть за Хорватию. Выбрать за какую сборную играть, это вовсе не то же самое, что выбрать клуб, где тебе предлагают контракт на год-два. Представлять сборную своей страны — это должно наполнять тебя гордостью и любовью, это не тот случай, когда в первую очередь думаешь о спортивной стороне вопроса.

Это решение бурно обсуждалось в СМИ и вызвало неадекватную реакцию швейцарских фанатов. Ракитичу и его семье поступали письма и звонки с угрозами.

Моим родителям звонили в четыре утра, говоря, чтобы они уехали из страны, сопровождая это типичными для таких случаев оскорблениями, которые я не хочу повторять. Нам приходили письма, в одном была картинка с точкой на моем лице, вроде как я был на мушке, и подпись, что со мной расправятся. Однажды прислали авиабилеты в Загреб для всей моей семьи.

Для Хорватии Ракитич стал чуть ли не национальным героем. Иван помогает родной стране не только на поле — восстановил несколько объектов, разрушенных войной: водонапорную башню, несколько церквей и много помогает детям. Контракт с «Севильей» и брак с официанткой В 2015 году 27-летний Иван Ракитич женился на испанке Ракель Маури. К тому времени у пары уже была двухлетняя дочь Алтея. Через год после свадьбы у них родилась еще одна дочь — Адара.

История знакомства Ивана и Ракель романтична, как хороший испанский сериал.

Футболист вместе со своим братом приехал в Испанию подписывать контракт с «Севильей». Парни остановились в отеле и пошли в ближайший бар. По легенде, как только Иван увидел обворожительную официантку Ракель, то сразу сказал брату: «Она будет моей женой». Найти общий язык с девушкой было непросто, в буквальном смысле: Ракитич ни слова не говорил по испански, а Маури не знала ни одного языка, которым владел футболист (а в то время Иван говорил на четырех языках). Иван подписал контракт и еще три месяца жил в отеле. Почти каждый день он ходил в бар, чтобы увидеть Ракель. После переезда в отдельный дом футболист продолжал ездить к Ракель на работу. За полгода она отказалась от десятков приглашений на свидание, а он наконец выучил язык. Позже девушка призналась, что не хотела завязывать отношения с футболистом, потому что он мог в любой момент уехать из страны. Иван все таки добился свидания, а уже через два года появилась их первая дочь.