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В Вологде сотрудники полиции присоединились к Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол»
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В Вологде сотрудники полиции присоединились к Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 54 минуты назад
Сотрудники УМВД России по Вологодской области в преддверие Дня семьи, любви и верности поддержали акцию МВД России «Наша семья, наш футбол!» Члены семьи Новосельцевых считают, что воспитывать любовь к спорту и здоровому образу жизни нужно с раннего детства, поэтому свободное от работы время проводят на спортплощадке, отдавая предпочтение активным видам спорта. Это семейная традиция. Так главу семьи, полковника полиции Алексея Новосельцева, научили родители.
Сегодня у Алексея Леонидовича двое сыновей, Арсений и Дмитрий, ребята серьезно увлекаются плаванием, но совсем не прочь погонять мяч в каникулы. Тем более, что это лето посвящено Чемпионату Мира по футболу. Отец и ребята часто тренируются на городском стадионе. Их увлечение поддерживает мама Юля, которая тоже с удовольствием чеканит мячом.
Семья Новосельцевых с интересом следит за играми с участием нашей сборной и радуется успехам российских спортсменов.
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Женский форум
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