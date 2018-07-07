«Мальчики для битья»: чем они занимались

Словосочетание «мальчик для битья» в русском языке закрепилось в переносном смысле, хотя имеет прямое лексическое значение. В Англии в XVI-XVII веках при королевском дворе существовала специальная должность — мальчик для битья, в обязанности которого входило получать телесные наказания за проступки принца.

Эта вакансия возникла после того как король был провозглашен единоличным верховным главой Английской церкви, иными словами наместником Бога на земле. Святость происхождения приписывалась и сыновьям короля, которых имел право ругать или наказывать только сам монарх, но никак не наставники.

Поскольку постоянная занятость правителя не позволяла ему полноценно участвовать в воспитательном процессе, было решено приставить к принцу мальчика, на котором учителя срывали свой гнев и оттачивали рукоприкладство.

Несмотря на незавидную участь, «мальчик для битья» считался престижной работой, на которую брали детей благородного происхождения, хотя случались исключения, если в поле зрения прислуги попадал какой-нибудь сирота.

Мальчик для битья приставлялся к принцу с самого рождения, они были одногодками, росли, воспитывались и учились вместе практически как родные.

В результате между принцем и пажом завязывались тесные дружеские отношения, которые и эксплуатировались учителями. Наказывая на глазах у принца за его собственные проказы его ни в чем не повинного друга, педагоги хотели вызвать у наследника стыда и жалость.

Насколько эта педагогическая находка была действенна неизвестно, но в истории сохранился лишь один случай благодарности за эту тяжелую службу — мальчик для битья Вильям Мюррей, принимавший наказания за Чарльза I, получил титул первого графа Мэнсфилда.