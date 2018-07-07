В Пионерском стартовала детская парусная регата на кубок космонавта Леонова

Более шестидесяти детей из городов янтарного края и других регионов России соревновались, кто лучше справляется с сильным ветром и высокими волнами.

Стараясь перекричать шум ветра, тренеры дают советы своим подопечным прямо во время гонки. На детской парусной регате на кубок космонавта Леонова ребятам нужно быстрее всех прийти к финишу, умело маневрируя между буйками.

Сейчас на море царит сильный ветер и идёт высокая волна. И это идеальная погода для парусной регаты. Но в таких условиях участники соревнований будут очень часто переворачиваться со своих лодок. И на этот случай всегда рядом дежурят сотрудники ГИМС.

— В ситуациях только тех, когда участник соревнования попросит помощи. Поэтому мы всегда стоим в готовности и смотрим от определённого случая. Тогда уже помогаем им.

Лиза Зверева в первом старте ловко обходит всех соперников и вырывается вперёд. По словам девушки, главное на воде не терять самообладание, ведь порой приходится бороться не только с волнами, но и с самим собой.

Елизавета Зверева, участница парусной регаты:

— Приходится сталкиваться с сильным ветром, со страхом. Действительно страшно, когда сильный ветер. Ты выходишь, сильные волны, сильный ветер, тебя переворачивает, но ты всё равно с этим справляешься.

Безопасность превыше всего, поэтому каждый молодой капитан одет в гидрокостюм и спасательный жилет. Участвуют в гонке около шестидесяти детей из Пионерского, Калининграда, Балтийска и Москвы. Самому юному морскому волку всего восемь лет.

Парусная гонка — вещь очень непредсказуемая. Лодка может в любой момент перевернуться. Так что капитану придётся возвращать её обратно в правильное положение. Это лодка класса оптимист, самое распространённое судно для парусной гонки. Весит она 35 килограммов. Её капитан весит едва ли больше.

Как утверждают тренеры, парусный спорт — отличный способ закалить характер ребенка. Дети учатся смотреть в глаза опасности и справляться с любыми трудностями.

Константин Малецкий, президент Калининградской областной федерации парусного спорта:

— Вынуждены принимать самостоятельные решения на воде, где нет тренера, где нет родителей. Где погода может резко измениться, где всё может поменяться довольно быстро. И он должен принять решение единственно верное, единственно правильное. А это заставляет взрослеть людей.

Всего ребятам нужно преодолеть около семисот метров в каждом заплыве. Парусная регата продлится три дня. Самый сильный и ловкий морской волк получит главную награду — кубок соревнований.