Ещё
В Пионерском стартовала детская парусная регата на кубок космонавта Леонова
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пионерском стартовала детская парусная регата на кубок космонавта Леонова 

Вести Калининград 44 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Более шестидесяти детей из городов янтарного края и других регионов России соревновались, кто лучше справляется с сильным ветром и высокими волнами.
Стараясь перекричать шум ветра, тренеры дают советы своим подопечным прямо во время гонки. На детской парусной регате на кубок космонавта Леонова ребятам нужно быстрее всех прийти к финишу, умело маневрируя между буйками.
Сейчас на море царит сильный ветер и идёт высокая волна. И это идеальная погода для парусной регаты. Но в таких условиях участники соревнований будут очень часто переворачиваться со своих лодок. И на этот случай всегда рядом дежурят сотрудники ГИМС.
Александр Говоров, старший государственный инспектор ГИМС г. Пионерский:
— В ситуациях только тех, когда участник соревнования попросит помощи. Поэтому мы всегда стоим в готовности и смотрим от определённого случая. Тогда уже помогаем им.
Лиза Зверева в первом старте ловко обходит всех соперников и вырывается вперёд. По словам девушки, главное на воде не терять самообладание, ведь порой приходится бороться не только с волнами, но и с самим собой.
Елизавета Зверева, участница парусной регаты:
— Приходится сталкиваться с сильным ветром, со страхом. Действительно страшно, когда сильный ветер. Ты выходишь, сильные волны, сильный ветер, тебя переворачивает, но ты всё равно с этим справляешься.
Безопасность превыше всего, поэтому каждый молодой капитан одет в гидрокостюм и спасательный жилет. Участвуют в гонке около шестидесяти детей из Пионерского, Калининграда, Балтийска и Москвы. Самому юному морскому волку всего восемь лет.
Парусная гонка — вещь очень непредсказуемая. Лодка может в любой момент перевернуться. Так что капитану придётся возвращать её обратно в правильное положение. Это лодка класса оптимист, самое распространённое судно для парусной гонки. Весит она 35 килограммов. Её капитан весит едва ли больше.
Как утверждают тренеры, парусный спорт — отличный способ закалить характер ребенка. Дети учатся смотреть в глаза опасности и справляться с любыми трудностями.
Константин Малецкий, президент Калининградской областной федерации парусного спорта:
— Вынуждены принимать самостоятельные решения на воде, где нет тренера, где нет родителей. Где погода может резко измениться, где всё может поменяться довольно быстро. И он должен принять решение единственно верное, единственно правильное. А это заставляет взрослеть людей.
Всего ребятам нужно преодолеть около семисот метров в каждом заплыве. Парусная регата продлится три дня. Самый сильный и ловкий морской волк получит главную награду — кубок соревнований.
София Беренёва, Андрей Долгий
Вести Калининград: последние новости
Калининградка продала квартиру, чтоб спасти бездомных кошек Калининградская «Балтика» начинает свой второй предсезонный сбор В Гурьевске выбрали свою Мисс-2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем на нарезном батоне нужны насечки9
Тилль Линдеманн высказался о романе с Лободой5
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Невозмутимый кот Шнурова вызвал восторг фанатов5
Российские звезды до и после пластики13
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение