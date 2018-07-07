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СМИ: Польше грозит экологическая катастрофа из-за затонувшего танкера
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СМИ: Польше грозит экологическая катастрофа из-за затонувшего танкера 

Клопс.Ru 45 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Польша оказалась под угрозой экологической катастрофы. Топливо из корпуса затонувшего танкера может попасть в воды Гданьского залива, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на «Польское телевидение».
Полная утечка топлива и других ядовитых веществ, по подсчётам специалистов, произойдёт в ближайшие 20 лет и приведёт к загрязнению пляжей на расстоянии от 10 до 25 км от места нахождения останков танкера. На борту корабля до сих пор находятся до 1,5 млн литров топлива.
"Прогрессирующая коррозия ведёт к тому, что сталь, из которой построен танкер, становится все тоньше, а вероятность падения корабля на бок под собственным весом становится всё больше", — добавляют специалисты.
Немецкое судно «Франкен» затонуло в апреле 1945 года во время Второй мировой войны.
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