Семилетняя девочка в Михайловке откусила градусник и проглотила его 

В городе Михайловке Волгоградской области семилетняя девочка оказалась в больнице из-за того, что проглотила часть градусника. К счастью, ребенка удалось спасти.
Несчастье приключилось вчера днем
В центральную районную больницу Михайловки девочку доставили вчера, 6 июля, днем. Пока мама была занята во дворе, пострадавшая взяла градусник и откусила нижнюю часть.
— Пациент была доставлена в больницу с диагнозом «инородное тело в желудочно-кишечном тракте», — сообщили медики V1.ru. — Во время промывки желудка инородное тело вышло, не повредив органы.
В больнице добавляют, то девочка является инвалидом детства и страдает ДЦП. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей, которые должны убедиться, что ее жизни ничего не угрожает.