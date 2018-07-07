Семилетняя девочка в Михайловке откусила градусник и проглотила его

В городе Михайловке Волгоградской области семилетняя девочка оказалась в больнице из-за того, что проглотила часть градусника. К счастью, ребенка удалось спасти.

Несчастье приключилось вчера днем

В центральную районную больницу Михайловки девочку доставили вчера, 6 июля, днем. Пока мама была занята во дворе, пострадавшая взяла градусник и откусила нижнюю часть.

— Пациент была доставлена в больницу с диагнозом «инородное тело в желудочно-кишечном тракте», — сообщили медики V1.ru . — Во время промывки желудка инородное тело вышло, не повредив органы.

В больнице добавляют, то девочка является инвалидом детства и страдает ДЦП. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей, которые должны убедиться, что ее жизни ничего не угрожает.