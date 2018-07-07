Как американская девочка 35 лет назад путешествовала по «империи зла»

7 июля 1983 года в Советский Союз прилетела Саманта Смит — американская девочка, призывы к миру которой услышали миллионы людей. 10-летняя Саманта написала письмо генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову , в котором просила ответить на главный вопрос: действительно ли СССР хочет напасть на Америку? Андропов ответил ей и пригласил посетить Советский Союз. Какой юная американка увидела «империю зла» и при каких обстоятельствах её жизнь трагически оборвалась спустя два года — в материале RT.

Саманта Смит родилась 29 июня 1972 года в небольшом городке Хоултон американского штата Мэн. Её отец преподавал английский язык и литературу в университете, а мать была соцработником. По свидетельствам журналистов, в семье Смитов не особо сильно интересовались политикой, но маленькую Саманту занимали люди, способные повлиять на жизни других. Однажды она увидела по телевизору Елизавету II, которая приехала в Канаду. Девочка была настолько восхищена, что написала королеве письмо и, как ни странно, получила от неё ответ.

Поездка в СССР

В 1982 году к ней в руки попал номер журнала «Time», на обложке которого был изображён Юрий Андропов — генеральный секретарь ЦК КПСС.

Американские журналисты писали о новом советском лидере как об опасном человеке, угрожающем национальной безопасности США. Саманта поинтересовалась у мамы, почему никто не напишет Андропову и не спросит у него, собирается ли он на самом деле воевать с Америкой. Мама в шутку сказала, что если Саманта хочет, то может сделать это сама.

Письмо Андропову

Письмо вышло коротким, но содержательным.

«Уважаемый мистер Андропов,

Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнётся ли ядерная война между Россией и Соединёнными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я хотела бы знать, почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Бог создал Землю, чтобы мы все вместе жили в мире и не воевали.

Искренне Ваша,

Саманта Смит».

Письмо девочки вскоре было опубликовано в газете «Правда» , о нём заговорили по всему миру.

Конечно, это была не случайность — послание юной американки не могло попасть в центральное СМИ Советского Союза без определённых директив. Как выяснилось позже, его передал в газету один из сотрудников аппарата ЦК КПСС. Он понял, как с выгодой для страны можно было бы использовать обращение американского ребёнка. Поэтому вместе с публикацией письма Саманты в газете «Правда» появились комментарии о том, как американских детей пугают ядерной угрозой, якобы исходящей от СССР.

Саманта была рада, что о её послании руководителю Советского Союза узнал весь мир. Однако она так и не получила ответа от самого Андропова. Но Саманта была настойчивым ребёнком, поэтому отправила второе письмо — теперь уже советскому послу в США Анатолию Добрынину

В этом послании она прямо спросила представителя СССР, стоит ли ей ждать ответа от Андропова: «Мне показалось, что мои вопросы хорошие, какая разница, что мне 10 лет», — написала она.

После этого она получила ответ от Генсека ЦК КПСС, который сказал, что её вопрос — самый главный для каждого думающего человека. В ответном письме также был рассказ о том, что Советский Союз пережил ужасную и разрушительную войну, после которой стремится только к миру. Юрий Андропов приглашал Саманту саму приехать в СССР и убедиться: в Советском Союзе все люди — за мир и дружбу между народами.

7 июля 1983 года Саманта вместе с родителями вылетела в Москву. Поездка вышла очень насыщенной. Помимо столицы, семья Смитов посетила Ленинград и крымский «Артек». Саманта возложила цветы к могиле Неизвестного солдата и Юрия Гагарина , побывала в Кремле и мавзолее Ленина.

В «Артеке» девочка носила советскую пионерскую форму, купалась и рассказывала сверстникам о своей жизни в Америке. Саманта убедилась, что никто в Советском Союзе не хотел войны и не собирался воевать.

Незадолго до вылета домой девочка встретилась с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой и побывала в Большом театре. Юрий Андропов к тому времени был уже серьезно болен и лично принять маленькую американку не смог, но поговорил с ней по телефону. Отправляясь домой, Саманта перед журналистами громко сказала по-русски: «Будем жить!». Те, кто успел с ней пообщаться, отмечали удивительное для одиннадцатилетнего ребёнка чувство такта.

В Америке девочка быстро стала знаменитостью. Её пригасили работать специальным корреспондентом канала «Дисней» и сниматься в сериалах. На детском симпозиуме в Кобе (Япония) Саманта предложила организовать международный обмен внучками глав государств. Дома она написала книгу «Путешествие в Советский Союз» и посвятила её детям всего мира.

Психологическая разрядка атмосферы

Жизнь Саманты Смит оказалась очень яркой, но, к сожалению, недолгой. 25 августа 1985 года девочка, возвращавшаяся вместе с отцом со съёмок сериала, попала в авиакатастрофу. По официальной версии, из-за плохих погодных условий посадку их небольшого самолёта перенесли в другой аэропорт, который был мало знаком пилотам. В дополнение к этому уже было темно. В результате самолёт пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в дерево. Все шесть пассажиров и два пилота погибли.

Память Саманты была увековечена по обе стороны океана. В США был создан фонд её имени и учреждён памятный день в штате Мэн. В честь неё назвали школы в штатах Вашингтон и Нью-Йорк.

В СССР Саманте установили несколько памятников, в честь неё назвали улицы и найденный в Якутии алмаз весом 32,7 карата. Кроме того, советские учёные подарили имя Саманты астероиду, горной вершине на Кавказе и нескольким видам растений.

Историки и политологи однозначно благожелательно отзываются о Саманте, как о человеке, но относительно результативности её миссии можно услышать прямо противоположные мнения.

«В те времена люди боялись начала ядерной войны больше, чем сейчас. Простые смертные жили в постоянном страхе. Поэтому, не преувеличивая значение того письма Саманты, можно сказать, что и оно, и ответ Андропова психологически разрядили атмосферу», — поделился с RT руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

В свою очередь политолог и американист Дмитрий Дробницкий считает, что визит Саманты Смит ничего в конечном итоге в международной политике не поменял.

«В результате ни политический курс США, ни СССР не поменялся. Другое дело, что уже в то время американские и советские лидеры искали пути снижения накала гонки вооружений — начало 1980-х годов ознаменовалось серьёзной напряжённостью», — напомнил эксперт.

Целый ряд учений, которые проводил Варшавский блок и НАТО , пугали население. Известно, что Рейган пережил покушение и требовал встречи с советским руководством.

«Поэтому в контексте этих событий появление Смит было использовано как пиар-ход, разыгранный в стиле Холодной войны, но письмо и приезд Саманты не повлияли на мышление политиков. Думаю, что сама по себе эволюция политической мысли привела к тому, что состоялись первые переговоры между Рейганом и Горбачёвым», — подчеркнул Дробницкий.

Во время обсуждения гибели Саманты в прессе появилось немало намёков на то, что трагический инцидент мог быть не случайным, а связанным со слишком свободными высказываниями девочки, не верившей больше в антисоветскую пропаганду официального Вашингтона. Но никаких официальных подтверждений данная версия так и не нашла.

«Вокруг смерти человека, который хоть чем-нибудь известен и чья роль в истории вызывает споры, обязательно возникают конспирологические теории. Возникали различного рода спекуляции, что её вместе с семьёй хотел завербовать СССР. Но все рассекреченные с тех времён архивы ни о чём подобном не свидетельствуют», — отметил Дмитрий Дробницкий.