Сотрудники полиции Северного округа г. Москвы присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»

Семья капитана полиции Северного округа столицы активно болеет за сборную России на чемпионате мира по футболу FIFA-2018 и желает нашим футболистам победы.

Инспектор Отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Западное Дегунино капитан полиции Вячеслав Борисов вместе со своей женой Татьяной и двумя детьми активно болеют за наших футболистов и желают им победы.

Вячеслав и Татьяна Борисовы ведут активный образ жизни, держат себя в форме и подают хороший пример детям, прививая любовь к спорту с малых лет. Вместе с женой, годовалой дочкой Анной и девятилетним сыном Тимофеем каждые выходные они проводят на природе, выходят на прогулки или поиграть в футбол. И возраст младшей дочери совсем не помеха. Анна в восторге от активных видов спорта и с удовольствием принимает участие в бросании мяча.

Сотрудник ОМВД России по району Западное Дегунино вместе со своей семьёй от всей души поздравляют игроков сборной России с выходом в 1/4 главного футбольного турнира и желают успеха в предстоящем матче со сборной Хорватии.