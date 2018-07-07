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Сотрудники полиции Северного округа г. Москвы присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»
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Сотрудники полиции Северного округа г. Москвы присоединились к акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 29 минут назад
Семья капитана полиции Северного округа столицы активно болеет за сборную России на чемпионате мира по футболу FIFA-2018 и желает нашим футболистам победы.
Инспектор Отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Западное Дегунино капитан полиции Вячеслав Борисов вместе со своей женой Татьяной и двумя детьми активно болеют за наших футболистов и желают им победы.
Вячеслав и Татьяна Борисовы ведут активный образ жизни, держат себя в форме и подают хороший пример детям, прививая любовь к спорту с малых лет. Вместе с женой, годовалой дочкой Анной и девятилетним сыном Тимофеем каждые выходные они проводят на природе, выходят на прогулки или поиграть в футбол. И возраст младшей дочери совсем не помеха. Анна в восторге от активных видов спорта и с удовольствием принимает участие в бросании мяча.
Сотрудник ОМВД России по району Западное Дегунино вместе со своей семьёй от всей души поздравляют игроков сборной России с выходом в 1/4 главного футбольного турнира и желают успеха в предстоящем матче со сборной Хорватии.
Пресс-служба УВД по САО  8 (495) 601-03-29
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Женский форум
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