Какие письма писали на Руси

Не будем придавать теме «женской доли» ни мрачных, ни счастливых красок, откажемся от апологетики и деконструкции патриархальных мифов, и беспристрастно заглянем в прошлое.

Хронология священных образов

О женском месте в древней культуре едва ли что-то может сказать лучше, чем анализ языческих пантеонов. Официальная наука выделяет несколько мужских божеств восточных славян и всего одно женское. Есть, правда, некоторые, кто считает, что богинь было на одну-две больше, а также сторонники полного патриархата «славянского Олимпа», но их версии слишком слабо подкреплены источниками.

В любом случае, налицо представление о мужчинах, как о тех, кто наделён силой и властью, это совместимо с тогдашним военно-демократическим строем общества. Однако, за женщиной была «закреплена» практически вся магия, а атрибуты чисто женских занятий были символами достатка, богатства и плодородия: веретено, нити, шерсть, узорочье, серп, понёва, скатерть, посуда и т.д.

Помните, когда Илья Муромец падает на землю, поверженный Сокольником, и взмолившись, получает «второе дыхание»? Это очень напоминает представление индийцев о женской безграничной энергии Шакти, без которой любое божество бессильно.

С тех времён сохранилась масса праздников и обрядов, в которые мужчины не имели права вмешиваться, а если попадались на глаза, могли быть даже и безнаказанно убиты. Это особое ритуальное пространство даёт нам представление о случаях неприкосновенности женской воли. Ранние дошедшие до нас княжеские распоряжения, также, гласят о том, что в случае выдачи девушки замуж против её желания, если она пострадает физически, мать с отцом будут сурово наказаны.

О чём же это говорит? Скорее о том, что удобнее рассматривать тогдашнее положение мужчин и женщин не с точки зрения роли, а с точки зрения пространства — внутреннего (дом, запретные обряды) и внешнего (поездки, работа на улице, защита семьи). Это разграничение будет ключевым моментом в гендерных отношениях вплоть до наших дней.

«Я относилась к тебе как к брату…»

Удивительными находками наградила нас археология. Скорее всего, в средневековой Руси и не думали о том, что берестяные грамоты смогут пролежать в земле чуть ли не тысячу лет, сохраняя не только текст, но и чувства, детали образа мысли.

«Буде даже я тебя по своему неразумению задела, если ты начнёшь надо мной насмехаться, то судит тебя Бог и моя худость», — пишет в XII веке неизвестная к своему поклоннику. Ни слов-паразитов, ни ругани, ни речевых ошибок в довольно длинной записке. Уместнее даже представить, как перо выводит эти слова на бумаге, но нет, это ещё только выцарапанные на ровной поверхности бересты буквы. Грамота №752 — одно из самых известных в мире любовных писем.

Не менее знаменит «Приказ от попадьи к попу», написанный в конце XIV столетия, в котором говорится о некоем происшествии, которое получило нежелательную огласку, заканчивается послание деловитой фразой «Позаботься об этом». А в сообщении «От Петра к Марье» содержится просьба прислать копию документа о покупке пожни. Это означает, что и юридической грамотностью женщины обделены не были.

А вот грамота «От Гостяты к Василю» содержит жалобу на то, что муж Гостяты присвоил себе её приданое, женщину выгнал, и завёл себе новую пассию. Видимо, Василь приходился братом авторше, который был в своём праве защитить сестру от такого демарша.

Изучая эти письменные источники о нравах в древней Руси, можно сделать вывод о том, что женщина была мужу верной помощницей, не уступающей ему в образовании и умении управлять хозяйством, имела право на защиту со стороны родственников. Но, к сожалению, учёные отмечают, что этот взлёт культуры и нравственности был временным.

Сильвестровская женщина

Слово «Домострой» вызывает не самые лучшие ассоциации и сплошь и рядом используется как символ дремучих патриархальных нравов на Руси.

Бытует версия, что эта книга, написанная воспитателем Ивана Грозного , была призвана нормировать семейные отношения в беспокойный век. Стоит упомянуть о том, что в те времена замуж выдавали очень рано, и нередко, муж становился почти отцом своей молодой супруге. Соответственно, в равной мере он был главой для всех в своём доме и имел право «учить» плетью, кого считал нужным.

Вместе с тем, осуждалось битьё домочадцев деревянными и металлическими предметами, при свидетелях, и главное — наказание без любви и справедливости. Церковь склонна была защищать права женщин, когда дело доходило до открытого неуважения, и могла даже пригрозить нерадивым сыновьям, не проявляющим уважения к матери, ссылаясь на то, что святые жёны и Богородица, между прочим, кое-что значат.

Скорее всего, домашнее насилие не имеет отношения ни к языческим пережиткам, ни к православию, а лишь к человеческой агрессии и безответственности.

Возможно, был у этого и свой катализатор — то самое пространственное разделение, страх перед неведомой силой, которой женщины всё ещё владели, ведь мужьям строго воспрещалось присутствие при родах, нежелательно было заходить на чужую половину избы, нелюбимый супруг мог быть отравлен или оклеветан, помешать этому было крайне трудно. В семье была масса тайн, а значит, не было полного доверия.

В этнографическую эпоху

Старинные песни о женской доле, которые сегодня мы можем прослушать в свободном доступе, печальны почти на все сто процентов. В них имеется явная конфронтация «муж» — «любовник», где муж — или старик, или тиран, или убит, а любовник тут как тут. И, наоборот, в одной известной старинной песне парень пишет из тюрьмы своим родителям и жене, которые от него отказываются, а тайная подруга выручает его большой ценой.

Девичьи песни, в основном, повествуют о безответной любви или наблюдении со стороны за объектом страсти. В казачьей среде нередко топили нелюбимых жён, умолявших лишить их жизни хотя бы не на глазах у детей и соседей, причём, случалось такое не только в песнях, есть и официальные сообщения информантов об этом.

Вежливость и хитрость ценились выше красоты и богатства и были ключом к успеху. Если, к примеру, невеста обязана была дарить жениху плеть, то почему бы эту плеть не сплести из шёлка или бархата?

Ведь если догадаться, как не нарушить устоев общества, не испортить жизнь друг другу, и при этом, добиться своего, то станешь и собой доволен, и чтим людьми. Именно такие случаи описаны в знаменитых сборниках заветных сказок, составляющих своего рода русский «Декамерон».

Все сказанное — о том, чтобы попробовать отойти от шаблона «Забитость русской женщины — правда или миф?» и обратиться к нынешним дням. Ограниченность, безграмотность, уязвимость применительно к дореволюционному крестьянству как-никак выглядит более естественно, чем то же самое сегодня.