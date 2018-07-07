Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович: строгий управленец и секс-бомба

7 июля, сборная России по футболу выйдет на поле против соперников из Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. Этого матча с нетерпением и волнением ждут болельщики обеих стран — ведь его победитель станет еще ближе к золотым медалям мирового первенства.

Что мы знаем об одной из самых ярких и красивых женщин-политиков и чем она известна, кроме своей политической деятельности. Рассказывает в нашем материале на SPLETNIK.RU

Происхождение и семья Колинда Грабар-Китарович родилась 29 апреля 1968 года в селе Лубарска, недалеко от хорватского города Риека, в семье простых деревенских жителей. Ее отец Бранко владел мясным магазином, а мать Дубравка была домохозяйкой. Городская жизнь долгое время Колинде была незнакома: если бы ей в детстве сказали, что она через несколько лет станет президентом Хорватии (Колинда мечтала о карьере стюардессы или переводчика), она вряд ли в это поверила бы.

Девочка увлекалась охотой, футболом и водила дружбу с мальчишками. В общем, росла настоящей пацанкой. Кстати, ее отец, по его собственному признанию, всегда мечтал о сыне. Личная жизнь Со своим мужем Яковом Китаровичем Колинда познакомилась во время учебы в университете в 1989 году, студентом которого он тоже был. Поженились они в 1996 году, когда Колинде исполнилось 28 лет. В 2001 году 33-летняя Колинда родила дочь Катарину, а в возрасте 35 лет она стала мамой во второй раз — на свет появился ее сын Лука.

Яков — ровесник своей супруги. В Университете Загреба он учился на факультете инженерной и вычислительной техники. Именно он повлиял на увлечение своей супруги политикой. До своего знакомства с Яковом Колинда ей интересовалась не так сильно. Шумиха из-за снимков в бикини

В 2015 году в интернет попали соблазнительные снимки блондинки в бикини, которую многие приняли за президента Хорватии. Дело в том, что Колинда тогда как раз находилась на отдыхе, да и героиня этих кадров очень уж походила на нее внешне. Однако купальник, в котором его обладательница позировала, был чересчур уж откровенным для президента страны. А поскольку обычно она придерживается строгого и элегатного стиля в одежде, это вообще выходило за все допустимые рамки. Позже выяснилось, что героиней снимка была актриса Николь Остин, которую многие приняли за Колинду из-за их внешнего сходства. Карьера Работать Колинда начала еще будучи студенткой — учебу нужно было оплачивать, поэтому ей приходилось подрабатывать няней и репетитором английского языка. Политическая карьера будущего президента Хорватии началась 1992 году. В 24 года она получила должность советника департамента международного сотрудничества министерства науки и технологии Хорватии, а затем стала советником в министерстве иностранных дел . В парламент Хорватии Колинда была избрана в 2003 году и вскоре стала министром по вопросам европейской интеграции. Еще через два года она стала министром иностранных дел Хорватии, а с 2008 по 2011 годы занимала должность посла Хорватии в США.