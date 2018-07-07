Охлобыстин восхищён Акинфеевым 

Российской сборной по футболу предстоит ответственная игра с командой Хорватии. Среди болельщиков нашей национальной команды — известные всей стране люди. Они поделились своими волнениями и пожелали удачи нашим футболистам.
В широком спектре распределились ожидания от игры.
В предчувствии победы
Global Look Press/Anatoly Lomohov
Cолист группы «На-на» Вячеслав Жеребкин
Вячеслав Жеребкин, солист группы «На-на», рассказал телеканалу «360», что надеется на победу.
«Надеемся на победу. Но главное для болельщиков — красивая игра, чтобы была атмосфера праздника», — сказал Жеребкин.
«Даже если проиграем, чтобы достойно было», — продолжил певец. — «Красивая соперническая борьба, где победит сильнейший».
Солист «нанайцев» продолжил: «Хочу, чтобы наши выиграли. Будем болеть за них. Мы будем поддерживать нашу сборную».
С Жеребкиным солидарен теннисист Евгений Кафельников, который также будет болеть за нашу национальную сборную в предстоящем матче.
«Каждый рассчитывает на то, на что он хочет рассчитывать. Я, безусловно, буду болеть за нашу команду», — сказал теннисист.
Ранее News.ru публиковал прогноз российского хоккеиста Александра Овечкина.
«Не удивился тому, как выступает сборная России на домашнем чемпионате мира. Уверен, что сегодня нам по силам победить хорватов», — сказал Овечкинин.
Порадуются и ничьей
Иван Охлобыстин менее притязателен — он согласен на ничью.
«Те результаты, которые мы уже имеем — они прекрасны. Они неожиданны и прекрасны», — поделился Охлобыстин.
«Хорватия стабильна, а у нас харизма и родной стадион. И поскольку я не гадалка и дело неблагодарное предсказывать, но я бы был удовлетворен ничьей 2:2», — цитирует актера «360».
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Режиссер Иван Охлобыстин
В своих ожиданиях Охлобыстин руководствует объективностью.
«Я пытаюсь сравнить команды объективно: хорваты в этом чемпионате, по результату, играли лучше всех, хотя они очень своеобразная команда. Там сказывается этническая составляющая и меняющаяся тактика», — рассуждает актёр. — «А наши — это наши! Я не могу сказать, что победят хорваты, потому что я должен болеть за наших. Но и не могу с определённостью сказать, что победят наши, базируясь только на большой любви к ним».
Иван Охлобыстин рассказал, что восторженно кричал при каждом голе, забитом российскими футболистами в ворота соперника, а также о том, что восхищается вратарём нашей сборной Игорем Акинфеевым.
Российский эстрадный и оперный певец, телеведущий и актер Николай Басков тоже поведал, что будет болеть за нашу сборную.
«Что суждено, то суждено», — философски заметил артист.
К группе тех, кто хочет победы в матче, но не надеется на неё, примкнул Михаил Боярский. Он заявил, что прежде российская сборная побеждала из-за везения. Фортуна больше не улыбнётся отечественным футболистам, считает артист.
«У меня есть желание, чтобы наши победили, хотя я понимаю, что это несбыточное желание. Противник очень сильный», — цитировал Боярского News.ru со ссылкой на издание «Говорит Москва». Артист также добавил, что остаётся лишь «ждать чуда».
Сила эмоций
Актёра театра и кино, театрального режиссёра Николая Ефремова одолевают тревожные мысли по поводу предстоящего матча.
«Тревога», — поделился своим мнением с «360» Ефремов.
Global Look Press/Natalya Loginova
Актер Николай Ефремов
Чуть более оптимистичен певец, композитор и автор песен Юрий Лоза, который тоже будет болеть за сборную России. Лоза считает, что ставка должна быть сделана на закрытый футбол.
«Мы не ждём от наших, что это будет искромётная игра. Конечно, такого, как с испанцами, не будет, но наши будут играть в закрытый футбол», — считает певец.
Лоза полон патриотических чувств.
«Никогда наши футболисты не чувствовали себя слабейшими… Мы почему-то сами записываем себя в аутсайдеры. Почему мы вдруг слабее? Что это за идиотская доктрина?», — негодует российский певец.
«В первую очередь надо поверить в себя!», — считает Лоза.
«Я надеюсь, что наши будут играть с хорватами хотя бы с осознанием того, что они такие же футболисты. И тогда на это будет очень интересно смотреть», — отметил российский певец.