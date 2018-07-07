Охлобыстин восхищён Акинфеевым

Российской сборной по футболу предстоит ответственная игра с командой Хорватии. Среди болельщиков нашей национальной команды — известные всей стране люди. Они поделились своими волнениями и пожелали удачи нашим футболистам.

В широком спектре распределились ожидания от игры.

В предчувствии победы

Global Look Press/Anatoly Lomohov

Вячеслав Жеребкин, солист группы «На-на», рассказал телеканалу «360», что надеется на победу.

«Надеемся на победу. Но главное для болельщиков — красивая игра, чтобы была атмосфера праздника», — сказал Жеребкин.

«Даже если проиграем, чтобы достойно было», — продолжил певец. — «Красивая соперническая борьба, где победит сильнейший».

Солист «нанайцев» продолжил: «Хочу, чтобы наши выиграли. Будем болеть за них. Мы будем поддерживать нашу сборную».

С Жеребкиным солидарен теннисист Евгений Кафельников , который также будет болеть за нашу национальную сборную в предстоящем матче.

«Каждый рассчитывает на то, на что он хочет рассчитывать. Я, безусловно, буду болеть за нашу команду», — сказал теннисист.

Ранее News.ru публиковал прогноз российского хоккеиста Александра Овечкина

«Не удивился тому, как выступает сборная России на домашнем чемпионате мира. Уверен, что сегодня нам по силам победить хорватов», — сказал Овечкинин.

Порадуются и ничьей

Иван Охлобыстин менее притязателен — он согласен на ничью.

«Те результаты, которые мы уже имеем — они прекрасны. Они неожиданны и прекрасны», — поделился Охлобыстин.

«Хорватия стабильна, а у нас харизма и родной стадион. И поскольку я не гадалка и дело неблагодарное предсказывать, но я бы был удовлетворен ничьей 2:2», — цитирует актера «360».

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Режиссер Иван Охлобыстин

В своих ожиданиях Охлобыстин руководствует объективностью.

«Я пытаюсь сравнить команды объективно: хорваты в этом чемпионате, по результату, играли лучше всех, хотя они очень своеобразная команда. Там сказывается этническая составляющая и меняющаяся тактика», — рассуждает актёр. — «А наши — это наши! Я не могу сказать, что победят хорваты, потому что я должен болеть за наших. Но и не могу с определённостью сказать, что победят наши, базируясь только на большой любви к ним».

Иван Охлобыстин рассказал, что восторженно кричал при каждом голе, забитом российскими футболистами в ворота соперника, а также о том, что восхищается вратарём нашей сборной Игорем Акинфеевым

Российский эстрадный и оперный певец, телеведущий и актер Николай Басков тоже поведал, что будет болеть за нашу сборную.

«Что суждено, то суждено», — философски заметил артист.

К группе тех, кто хочет победы в матче, но не надеется на неё, примкнул Михаил Боярский . Он заявил, что прежде российская сборная побеждала из-за везения. Фортуна больше не улыбнётся отечественным футболистам, считает артист.

«У меня есть желание, чтобы наши победили, хотя я понимаю, что это несбыточное желание. Противник очень сильный», — цитировал Боярского News.ru со ссылкой на издание «Говорит Москва». Артист также добавил, что остаётся лишь «ждать чуда».

Сила эмоций

Актёра театра и кино, театрального режиссёра Николая Ефремова одолевают тревожные мысли по поводу предстоящего матча.

«Тревога», — поделился своим мнением с «360» Ефремов.

Global Look Press/Natalya Loginova

Актер Николай Ефремов

Чуть более оптимистичен певец, композитор и автор песен Юрий Лоза , который тоже будет болеть за сборную России. Лоза считает, что ставка должна быть сделана на закрытый футбол.

«Мы не ждём от наших, что это будет искромётная игра. Конечно, такого, как с испанцами, не будет, но наши будут играть в закрытый футбол», — считает певец.

Лоза полон патриотических чувств.

«Никогда наши футболисты не чувствовали себя слабейшими… Мы почему-то сами записываем себя в аутсайдеры. Почему мы вдруг слабее? Что это за идиотская доктрина?», — негодует российский певец.

«В первую очередь надо поверить в себя!», — считает Лоза.

«Я надеюсь, что наши будут играть с хорватами хотя бы с осознанием того, что они такие же футболисты. И тогда на это будет очень интересно смотреть», — отметил российский певец.