Маша и Даша Кривошляповы: история самых известных сиамских близнецы в СССР

У сестер Кривошляповых на двоих было 4 руки, 2 ноги, 1 кровеносная и 2 нервных системы. Они прожили довольно долгую для сиамских близнецов жизнь. Однако на их долю выпало множество испытаний. Это и разлука с родителями, и всевозможные научные опыты, и негативное отношение к ним со стороны окружавших их людей.

НИИ как дом родной

Маша и Даша появились на свет 4 января 1950 года в Москве. Сразу после кесарева сечения девочек унесли от матери, однако, придя в себя после наркоза, женщина настояла на том, чтобы ей показали детей. Едва увидев сросшихся близнецов, Екатерина Кривошляпова лишилась чувств, а после 2 года провела в лечебнице для душевнобольных. Отцу близняшек Михаилу, который, кстати, работал личным водителем у самого Лаврентия Берии , сообщили, что младенцы скончались. Девочкам даже дали другое отчество. Так сестры оказались в институте педиатрии Академии медицинских наук СССР, а затем в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии. Вообще всевозможные НИИ на долгие годы стали для Маши и Даши единственным домом.

Девочек изучали вдоль и поперек. Над ними ставили разнообразные опыты и эксперименты, о которых, даже повзрослев, сестры вспоминать не любили. Там же в больницах они сделали свои первые шаги. Одну из трех ног, которая служила для близняшек опорой, врачи решили ампутировать, поэтому без нее Маша и Даша смогли передвигаться только на костылях или в инвалидном кресле.

Самостоятельная жизнь

Когда сестрам исполнилось по 14 лет, их поместили в новочеркасский интернат для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, где со стороны одноклассников девочки терпели только насмешки и издевательства. Там Маша и Даша впервые попробовали спиртное.

В 1970 году Кривошляповы сбежали в Москву. В столице девушки обосновались в интернате для престарелых № 6, где впоследствии они и провели большую часть своей жизнь. [С-BLOCK]

В возрасте 35 лет сестрам удалось найти свою мать. Но та оказалась не рада дочерям. У нее уже были двое здоровых сыновей Сергей и Анатолий. Поначалу Даша и Маша старались наладить отношения с семьей, но поняв, что между ними давно нет ничего общего, прекратили общение. Что касается отца девушек, то он скончался еще в 1980 году.

В 1989 году сестрам наконец выделили отдельную однокомнатную квартиру в Москве. Однако к этому времени Кривошляповы уже всерьез пристрастились к алкоголю и курению. Причем, пила в основном Дарья, а курила Мария. Но от последствий вредных привычек, конечно, страдали обе.

Смерть близняшек

В начале 1990-х годов о сиамских близнецах Кривошляповых заговорили. О них писали в газетах и снимали документальные фильмы. По приглашениям журналистов Дарья и Мария даже ездили во Францию и в Германию.

Несмотря на положительные изменения, произошедшие в их жизни, сестры продолжали злоупотреблять алкоголем и табаком. На очередном плановом осмотре лечащий врач предупредил женщин о том, что если они не завяжут, то, скорее всего, скоро умрут. У Кривошляповых обнаружили отек легких и цирроз печени. В срочном порядке сестер закодировали, но это не помогло. Тяга к алкоголю победила.

13 апреля 2003 года Дарья позвонила в «Скорую» и пожаловалась на плохое самочувствие. В это время ее сестра Мария крепко спала. Когда близняшек привезли в больницу, оказалось, что Мария вовсе не спит: она скончалась от сердечного приступа. Через 17 часов умерла и Дарья. Им было 53 года.