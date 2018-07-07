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Мужчина получил 10 лет колонии за изнасилование школьницы в Вологде
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Мужчина получил 10 лет колонии за изнасилование школьницы в Вологде 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Суд приговорил 50-летнего вологжанина к 10 годам колонии строгого режима за изнасилование школьницы. Он также выплатит ей 300000 рублей морального ущерба, сообщает пресс-служба горпрокуратуры
Мужчина напал на девочку еще перед новым годом на улице Чернышевского. Вечером он подкараулил ее у заброшенного дома и набросился с ножом. Школьница пыталась отнять у насильника оружие, но порезалась. Мужчина зажал ей рот рукой, ударил клинком по голове и затащил в заброшенный дом. Угрожая убить ее и ее мать, он изнасиловал школьницу и приказал никому не рассказывать о случившемся. Девочка обратилась в полицию.
Женский форум
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