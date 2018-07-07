В Воскресенском районе сотрудники полиции присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Вологде сотрудники полиции присоединились к Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол»

Полицейские СВАО в преддверии Дня семьи, любви и верности присоединились к акции «Наша семья», наш футбол»

Сотрудники полиции Северного округа г. Москвы присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»