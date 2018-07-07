В Воскресенском районе сотрудники полиции присоединились к акции «Наша семья, наш футбол» 

Сотрудники УМВД России по Воскресенскому району присоединились к акции «Наша семья, наш футбол», приуроченной к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Цель акции: пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни и занятий спортом. Старший сержант полиции Сергей Семёнов службу проходит в должности полицейского-водителя в отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Воскресенскому району с 2009 года. Сергей участник традиционных турниров по мини-футболу среди полицейских команд УМВД. В составе команды ППСП он становился победителем и призером различных матчей. У Сергея большая, дружная семья, которая всегда и во всем поддерживает его. Несмотря на сложность своей работы, он успевает совмещать службу с не менее важной для него ролью отца. Вместе с женой Ириной они воспитывают троих детей. Большое внимание в семье Семёновых уделяется здоровому образу жизни и занятиям спортом. Старший сын 10-летний Алексей уже несколько лет занимается футболом, а 9-летний Дима и 3-летняя Аня вместе с родителями поддерживают брата и с удовольствием играют с ним на стадионе в семейный футбол.