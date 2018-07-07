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В 71 год Татьяна Васильева даст фору сорокалетним
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В 71 год Татьяна Васильева даст фору сорокалетним 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Татьяна Васильева не стареет ни душой, ни телом. Это она подтвердила в очередной раз. С семьей актриса отправилась в долгожданный отпуск, в Италию. Там она наслаждается обществом родных, чудесной погодой и морем. 71-летняя звезда в своем «Инстаграме» разместила фото с пляжа. На Васильевой довольно открытый купальник-бикини, подчеркивающий ее поджарую фигуру — она смело может дать фору сорокалетним.
«Набираюсь сил перед репетициями», — подписала она снимок.
Поклонники пришли в полный восторг от внешнего вида своей любимицы. На вопрос, как ей удается сохранять такую форму? Васильева честно отвечает: «не жрать». Актриса ежедневно занимается фитнесом, в том числе, плаваньем.
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