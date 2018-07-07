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Мама берет своего сына аутиста в магазин, чтобы купить подарок ко дню его рождения.
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Мама берет своего сына аутиста в магазин, чтобы купить подарок ко дню его рождения. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
29 января был 9-й день рождения моего сына Кристофера. Кристофер — аутист, но, не смотря ни на что, это не помешало ему быть невероятно крутым! У него ни разу не было нормального дня рождения, когда приглашают приятелей и друзей из школы, потому что у него нет их. Вместо вечеринки, мы отправились в Gamestop, чтобы купить подарки на его день рождения. Когда мы шли по магазину, Кристофер продолжал выкрикивать: ‘Сегодня мой день рождения! И я именинник!’ Я знала помощника менеджера в этом магазине, его зовут Крис, мы обменялись с ним приветствиями, и мы продолжили покупать подарки. Когда мы подошли к кассе Кристофером вновь воскликнул: ‘Сегодня мой день рождения! И я именинник! Мне 9 лет!’ Крис улыбнулся ему и сказал: ‘С Днем Рождения’. Но Кристофер сказал ему, что у него нет дня рождения, потому что у него нет друзей, потому что дети думают, что он странный. Я не думаю, что Крис его понял, поэтому я повторила то, что сказал сын, тогда Крис просто посмотрел на Кристофера и сказал, что получать подарки и гулять все равно очень круто. После того как мы заплатили за наши покупки и уже собирались уходить, Крис вдруг сказал: ‘Подожди одну минуту, приятель!’
И он схватил минифигурку Лего — Железного человека, которая пришла с предзаказа Лего Мстители. Крис протянул ее Кристоферу и сказал ему: ‘Счастливого дня рождения!’ Мы оба сказали ‘Спасибо’ и вышли из магазина. Когда я помогала Кристоферу пристегивать ремень, я заметила, что он плакал, я спросила его, что случилось. Он сказал, что он был так счастлив, что Крис подарил ему Железного Человека. Что никто из посторонних людей для него такого еще никогда не делал, и он был очень рад, что Крис был добр к нему на день рождения.
Через неделю мне позвонили из центрального офиса Gamestop. Главный менеджер, Метт, хотел поговорить со мной о моей жизни и о жизни Кристофера. Затем он сказал, что он вместе с некоторыми другими менеджерами будет сегодня в нашем местном магазине Gamestop, около 18.00, и как мне идея, устроить вечеринку для моего сына, и отпраздновать его день рождения немного позже, и тогда он всегда будет знать, что у него есть друзья в Gamestop.
Я была в шоке, но в тоже время очень рада за Кристофера. Я думала, что это будет удивительный опыт для него. Ведь то, что эти люди делали для моего сына — абсолютное добро. Все, кто здесь работают по-настоящему удивительные.
Так вчера был день рождения Кристофера в Gamestop. И нам было так весело! Я была безумно счастлива, видеть, как светится от счастья лицо моего сына! И это не из-за тех подарков, которые они подарили ему, а из-за такого бесценного опыта и памяти. Это лучший подарок из всех, что он получил. Так что спасибо каждому человеку, кто был там прошлым вечером. Вы не представляете, сколько вы всего сделали для нас в этот день.
Я действительно просто не могу отблагодарить вас всех!
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