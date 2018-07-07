«Муж вернулся!» — видео бегущего голышом горе-любовника появилось в сети

Пара, ехавшая привычным маршрутом в своем авто, сняла поистине эпичное видео — обнаженного любовника, бегущего от разъяренного мужа, пишет газета The Sun. В начале ролика девушка говорит, что молодой человек только что выскочил из дома, стоящего вдоль дороги.

Самого Отелло увидеть не пришлось. Но, судя по тому, что спасавшийся от него парень не думал останавливаться или хотя бы переходить на пеший ход, ревнивец там отменный.

Пара в машине, заливаясь истерическим хохотом, спросила у бегуна, что с ним случилось. В ответ они услышали только: «Помогите мне! Ее муж вернулся!». Несмотря на видимый испуг бегуна и проливной дождь, авторы видео не стали впускать в свое авто неудавшегося Ромео.

Бедняга мчался, постоянно оглядываясь, в одних кроссовках — видимо, это все, что он успел надеть, когда был пойман на «месте преступления». Причинное место он прикрывал небольшим полотенцем. Показав себя во всей красе снимающим новый интернет-хит, парень скрылся в лесу через дорогу.

Ранее Пятый канал публиковал видео из самолета, летевшего в Мексику. Его пассажиры стали невольными свидетелями страстной любви нетерпеливой парочки. Сняли и выложили в сеть, разумеется.