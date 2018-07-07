Он ждал несколько лет, пока она заметит его. Но она была потрясена, когда он сделал это для нее!

Четырнадцатилетняя девушка работает в кондитерской родителей. Однажды двенадцатилетний мальчик и его отец приходят сюда, чтобы купить газету и мальчик с первого взгляда влюбляется в девушку.

Каждый день, на протяжении более двух лет, не пропуская ни одного дня, мальчик приходит в кондитерский магазин и покупает шоколадку «Херши». У каждого батончика была небольшая, едва заметная наклейка с названием магазина на нем. Он был так застенчив, что ему было тяжело даже говорить, когда он был рядом с ней.

После более чем двух лет ежедневных покупок батончиков «Херши», девушка, в которую он был влюблен, внезапно исчезает. Он продолжал ходить в кондитерскую еще нескольких недель, пока ему не стало ясно, что она больше не работает там. Молодой парень был опустошен. Он не мог думать ни о ком, кроме этой прекрасной девушки.

Много лет спустя, мальчик, теперь молодой человек, учится в колледже за пределами штата. Однажды, во время прогулки по кампусу, он замечает студентку на скамейке, которая плачет, он подходит к ней, чтобы спросить все ли с ней хорошо. Она сказала ему, что она не в порядке. Он положил книги на скамью, сел рядом с ней и пытался утешить ее, но она была очень расстроена. Она не рассказывала ему подробности, но она очень ясно дала понять, что думала, что парень, с которым она встречалась любит ее, а сегодня почему-то она обнаружила, что это неправда.

Когда молодой человек уже отправился на занятия, он оставил свою записную книжку на скамейке. Молодая девушка, все еще плача, открыла записную книжку, думая, что сможет найти информацию о том, как его зовут и, возможно, расписание занятий, чтобы она могла вернуть ему блокнот. Но она не нашла ни имени, ни расписания занятий, и там не было ни одной записи, касающейся учебы. То, что она нашла там — это 763 фантика из-под шоколадки «Херши», с любовными записками, написанными на обратной стороне каждой этикетки. На каждом фантике «Херши» была небольшая наклейка с названием и адресом кондитерского магазина ее родителей, в котором она работала, когда была подростком. Любовные письма были написаны для нее! Она продолжала плакать, теперь еще сильнее, но это уже были совсем другие слезы.

Сегодня, эту историю рассказывает другая 14-летняя девушка, которая работает в той же кондитерской. Она рассказывает своим клиентам историю о том, как бабушка с дедушкой встретились около 60 лет назад.