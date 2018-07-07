Как бросить курить?

Никотин представляет собой серьёзную угрозу для человеческого здоровья. Табак вызывает зависимость, подобную наркотической, но при этом полностью легален. Среди миллионов курящих людей есть те, кто хочет избавиться от этой пагубной привычки, но по каким-то причинам не может. Зачастую проблема возникает на начальном этапе — многие просто не знают, с чего начать. Да, это сложно, но ничего нереального в этом нет. В статье мы разберём, как бросить курить.

С чего начать?

Определитесь, действительно ли вам нужно бросить курить В первую очередь, нужно понять, действительно ли вы хотите бросить курить. Если вы осознали и приняли это решение, то возьмите всю силу воли в кулак и боритесь до победного конца. Но перед этим надо ответить на ряд вопросов. Например, кажется ли вам, что жизнь без никотина будет гораздо лучше, здоровее, интереснее, осмысленнее? Как курение сказывается на различных сферах вашей жизни — работе, отношениях с друзьями, семьёй? Изменится ли что-то в лучшую сторону, если вы бросите курение? Если да, то это самая веская причина отказаться от сигарет. Именно эту цель надо преследовать и вспоминать о ней каждый раз, когда вам захочется закурить.

Найдите причину Решив, что вам действительно нужно бросить эту вредную привычку, надо составить список причин, по которым вы должны отказаться от никотина. Например, это позволит улучшить семейную жизнь, найти новых друзей или просто подарит вам чуточку больше здоровья. Причины могут быть разными, и они всегда индивидуальны. Найдите именно свои, не ищите подсказки в интернете или у друзей. Будьте готовы к изменениям В основе любых сигарет лежит никотин, который вызывает привыкание. Именно поэтому вы должны быть готовы к грядущим изменениям, в частности, ломке, сходной с наркотической. К тому же у человека, который отказывается от курения, есть ряд других симптомов, увеличение аппетита, постоянное беспокойство или раздражительность, прибавка в весе, депрессия или стресс, мигрени. Это не должно вас пугать, наоборот, подталкивать к тому, чтобы не останавливаться на половине пути. Также нередко курильщики срываются и начинают бросать снова, причём не раз и не два. Необходимо понимать, что это нормально — не надо отчаиваться, а нужно вставать на путь исправления.

Как бросить курить? Реальный план, который работает

Во-первых, определитесь с днём, с которого вы начнёте новую жизнь — без никотина. Это может быть понедельник, начало месяца, Новый год или день рождения. А можно начинать хоть завтра. Отсчёт времени с какого-то определённого дня поможет подготовится. Во-вторых, найдите метод, который поможет вам бросить курить. Например, можно сразу, с того самого дня, не брать в рот ни одной сигареты. А можно постепенно снижать количество выкуренных пачек или сигарет. Здесь нет универсального способа — кому как проще. Но если вы решили, что будете снижать число сигарет в день, то нужно следовать этому правилу и не отступать. Чтобы было проще, можно написать на стикерах дату и количество сигарет. В-третьих, будьте готовы, что желание закурить может оказаться сильнее мечты бросить вредную привычку. На такой случай нужно найти метод, который позволит быстро заглушить это стремление. Например, можно брать с собой конфетки или предмет в руку, который будет заменять сигарету. Если будете что-то жевать, то лучше некалорийное, иначе можно нарваться на увеличение веса. Также можно найти себе занятие вместо курения, которое, как известно, отнимает у людей много времени. К примеру, займитесь спортом, увеличьте количество встреч с друзьями, найдите новое хобби или же просто займите себя домашними хлопотами. Всем, чем угодно, лишь бы не курением.

Как не сорваться?

В первую очередь у вас должна быть поддержка. Согласитесь, что рядом с курящим мужем или друзьями бросить курить будет крайне сложно. Поэтому можно обзавестись единомышленниками или же начать ходить к психотерапевту, который будет поддерживать вас в непростую минуту. Что касается курящих близких, то нужно быть откровенными с ними — объясните, что вы хотите бросить, попросите не курить в вашем присутствии. Не надейтесь, что все люди вас поймут. Возможно, вас даже будут отговаривать, мол, на любой вечеринке вы не устоите перед этим искушением. Но вам нужно быть стойким и всё время напоминать себе, зачем вы это делаете. Обратитесь к тому списку причин, по которым вы решили бросить курить. Можно даже выписать их на листок и разместить на видном месте, чтобы они всё время были на глазах.

Ещё следует понять, что именно у вас вызывает желание курить. Например, это может быть стрессовая ситуация на работе или ссора с любимым человеком. А может быть, вы не можете устоять перед предложением закурить? В таких случаях следует всегда отвечать: «Нет, спасибо, я бросаю курить». Эта фраза должна отталкивать ваших соблазнителей. Пейте меньше напитков с кофеином. Без курения организм вырабатывает в два раза больше кофеина, поэтому при дополнительном его потреблении вы будете испытывать чрезмерное возбуждение. Не плохо будет работать с самовнушением. Помните, как бросал курить Чендлер из сериала «Друзья» и слушал во сне кассету? Вам следует повторить то же самое. Говорите себе: «Я не хочу курить», «Мне не нравятся сигареты», «Я не закурю сегодня». А ещё вместо постоянных мыслей о курении найдите себе более полезное занятие или хобби. Это позволит отвлечься и забыть о никотине. И ни в коем случае не отступайте от задуманного. Самое важное в этом — ваше желание и стремление. В противном случае вам гарантированы срывы. Однако быть к себе слишком строгим тоже не следует. Если вы выкурили сигарету, поймите, по какой причине это случилось. Может, день выдался слишком тяжёлым? Может, кто-то вас обидел и не поддержал? В таких ситуациях не нужно себя лишний раз ругать. Нужно просто следующий день начать снова, с чистого листа.

Антитабачные средства

Сейчас создано огромное количество средств против курения — жевательная резинка, таблетки, чаи. Например, бупропион позволяет справиться с ломкой, а чантикс заблокирует рецепторы, реагирующие на никотин. Также есть никотинозаместительные препараты — пластыри, спреи в нос, жевательная резинка, таблетки под язык. Да, они увеличивают шансы на отказ от курения, однако имеют ряд побочных эффектов. Прежде чем купить что-то из этого списка, нужно ознакомиться с противопоказаниями и перечнем побочных эффектов. К тому же нужно понимать, что это всё препараты, требующие тщательного подбора. Они даже могут быть опасными. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом перед их приёмом.