«Можешь быть олигархом, но…». Отец Евгений о блудном бесе и узах любви

«Из генетической памяти ничего не вытравишь», — уверен настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Евгений Попиченко.

Счастье — в семье

Рада Боженко, «АиФ-Урал» : Отец Евгений, День любви, семьи и верности — праздник молодой.

Евгений Попиченко: К счастью, у нас есть генетическая память, и человек живет не только теми событиями, которые, по разным мотивам, искусственно создаются. Есть такое стихотворение: «Почему Русь зовется святою? Потому что от края до края здесь всегда жили люди мечтою о потерянном Божьем рае». А семья — одна из отличительных черт человека, то, что отличает его от животного мира. Это Богом установленная система отношений друг с другом. Кроме того, в природе человека заложена память о счастье, то, к чему он призван: к блаженству, радости, миру.

Конечно, грех расколол человека с Богом, расколол мужа с женой, расколол человека внутри себя. И в земной истории после нарушении жизни по-Божьему мы ищем примеры, на которые могли бы ориентироваться. Давным-давно на Руси был найден образ любви, семьи и верности в лице святых благоверных Петра и Февронии. И их почитание всегда было связано с семейными ценностями. Потом наступили времена, когда из людей все это выжгли, вытравили. Но из генетической памяти же ничего не вытравишь. Пришло время и эти росточки, как не пытались их зацементировать, проросли сквозь бетон, и вновь 8 июля мы отмечаем день благоверных Петра и Февронии, День любви, семьи и верности.

— Но, согласитесь, эти росточки проросли не у всех, у кого-то корни изрядно подгнили.

— Я за позитивное мышление. Всё-таки лучше в каждом рисунке видеть солнце, отражение Божье, чем находить поводы для того, чтобы зацепиться, поумничать, сопротивляться. Всегда нужно искать доброе, разумное, вечное. И этот праздник — повод лишний раз поговорить о семье, поговорить о человеческом счастье, которое невозможно без семьи. На днях я был на выпускном у дочки. Ребятам подарили альбомы, в которых каждая страничка посвящена ученику. Все выпускники на этих страничках говорят, что реализовать счастье хотят, в том числе, создав семью.

Человек может быть успешен в чем угодно, он может быть олигархом, но если у него в семье беспорядок, он будет несчастным человеком. Это будет его мучить, лишать его мира, вызывать тревогу и беспокойство.

Семь это не просто «ячейка общества», форма ведения хозяйства. Семья — это школа любви.

Женщина тоже человек!

— То есть это чувство не дается нам само собой, его нужно взращивать?

— Безусловно. Более того, любовь — это не чувство, это состояние наше воли. Это вершина всех совершенств, это узел, в котором завязаны все совершенства: кротость, терпение, самоотвержение, милосердие, мужество и так далее. Любовь — это крыша. Но мы же понимаем, что дом с крыши не строится, он строится с фундамента. Невозможно любить, не научившись терпеть, прощать, уступать, отвернувшись от себя ради другого.

Мы учимся этому постепенно, начав хотя бы с переступания через собственный эгоизм. Ты пришел с работы, впереди хорошая перспектива вечера, матч между сборными России и Испании… А навстречу выходит жена: «Дорогой, что-то очень голова болит, сходи, пожалуйста, в аптеку». В зависимости от того, как человек поступит, он или приблизиться к любви на шаг, или на шаг от нее отойдет. И это уже вопрос усилия воли, ведь человек должен преодолеть свое себялюбие ради человека, которого он любит. В иных случаях ради детей, ради Родины, ради Бога. Есть такие ценности, ради которых человек готов жизнь свою отдать. И это постоянные, ежедневные тренировки. Только так вол человека может окрепнуть в выборе.

Но нас, к сожалению, учили неправильно — «любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Кажется, — оп! — прилетела стрела Купидона. На самом деле, сидит этот блудный бес и высматривает жертву. Находит, пускает свою стрелу и человек начинает страдать. Страдать от пылких «мексиканских» чувств. И думает (пока адреналин, гормоны играют), что это любовь. Но через пару-тройку месяцев эмоции проходят, человеку становится скучно, не интересно, он ищет новые ощущения. В итоге — новые встречи, новые подруги… И так до бесконечности. Это не любовь, это другими словами называется.

— Вы с матушкой ведете «Супружеские встречи», помогаете семьям выстраивать семейный диалог. Разве в жизни муж с женой «не наговорились»?

— Это уникальный проект, рожденный 40 лет назад в Польше, как поиск формы помощи семьям, находящимся в той или иной степени кризиса. Подобные периоды бывают в жизни каждой семьи. Лет десять назад эта программа была адаптирована для России священником из Санкт-Петербурга.

Суть проекта проста — семейной паре дается возможность пару дней побыть друг с другом в диалоге. Задается тема, и семейная пара начинает в этой теме быть: отвечать на вопросы, разговаривать, стараться услышать друг друга. Наша большая проблема в том, что мы не умеем разговаривать, боимся открыться, мы в постоянном напряжении. Мы почему-то думаем, что человек должен без слов понимать нас. Очень важно научиться правильно вести диалог — это определенное искусство.

Мы получаем много отзывов от пар, участвующих в проекте. Помню, супруги признались, что за 18 лет совместной жизни не посвятили друг другу столько времени, сколько за этот двухдневный выезд. А однажды на завершающем занятии мужчина сказал: «Оказывается, женщина тоже человек!»

— Открытие!

— Именно. Для него это был инсайд! Он-то думал, что жена — это некая функция «подай-принеси», а оказалось она умеет чувствовать, думать, выражать свои мысли.

Так что эти встречи своего инструмент, который ты дальше, если захочешь, будешь использовать в семье. И не только с супругой — с детьми, с родителями, с коллегами. Правила диалога для всех одинаковы.

Бери от жизни все?

— Отец Евгений, в нашем регионе практически каждый второй брак заканчивается его расторжением. Как вы считаете, нужно ли ужесточать процедуру развода? Есть смысл пытаться склеивать разбившуюся тарелку?

— И нужно, и смысл есть. Один из проектов Центра защиты материнства «Колыбель» — «Сохрани семью». Это служба медиации, служба склеивания раскалывающихся отношений. Наши специалисты помогают парам, подающим заявления о разводе, использовать последний шанс, поговорить, подумать. Да, есть ситуации, когда отношения не восстановить, это, в первую очередь, измены. Человек, который совершает этот грех, совершает преступление против любви, перестает быть человеком. Нередко приходится слышать, мол, что естественно, то не безобразно, нельзя же сдерживать физиологию. Можно и нужно. Это корова не сдерживает свою физиологию, а человек, если он хочет оставаться человеком, должен научиться сдерживать свои инстинкты, держать их в узде.

А остальные неурядицы в семье поправимы. При условии, что у людей есть желание двигаться друг к другу. К великому сожалению, у нас учат физике, математике, но нигде не учат, как быть хорошим мужем, женой, папой, мамой, словом, нравственным основам семейной жизни. А коль каждая вторая семья разваливается, дети приобретают отрицательный личный опыт, и в отношении построения семьи они безграмотны. Но свято место пусто же не бывает, поэтому эту область незнании заполняют примеры наших звезд, скажем, которые всячески «экспериментируют». Примеры телевизионных историй, фильмов, шоу уровня «бери от жизни все, получай эмоции, семья — пережиток прошлого, не заморачивайся». У молодых людей мозги промыты этой ложью. И так хочется донести до мальчиков и девочек, живущих в дурмане «свободных» понятий, что нужно беречь себя. Беречь для суженого. Суженый — это тот, кто тебе сужден, кого Бог для тебя заприметил. Нужно просто его дождаться и встретить один раз и на всю жизнь. В этом залог счастья. А все эксперименты лишь истощают, высасывают жизнь из человека.

Но где об этом говорится? Нигде, даже в семьях. А потом дети вступают в жизнь и начинаются трагедии. И не только личные. Если растлить, разрушить чистоту души, ума, сердца, тела то можно без всякой войны завладеть территорией, народом, и уничтожить его.

— Вы сказали, что за позитивное мышление, между тем, безрадостна картина вырисовывается…

— Отнюдь. Знаете, что внушает оптимизм? Великорецкий крестный ход. Есть такое явление на нашей русской земле. Каждый год с 3 по 8 июня в Кировской области на протяжении уже 600 лет народ идет за иконой святителя Николая 150 километров. Каждый год тысячи и тысячи людей идут, стирая в кровь ноги. Это сверхъестественный труд! Идут с молитвами святителю Николаю за свой род. Я не представлю, чтобы где-то в другой стране это было бы возможно.