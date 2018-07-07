Сквер Молодоженов подкрасили ко Дню семьи, любви и верности

Сквер Молодоженов, куда калужские молодожены обычно отправляются, скрепив себя узами Гименея, больше не оскорбляет глаз пятнами ржавчины на всех металлических конструкциях. Ко Дню семьи, любви и верности пятна ржавчины на мосту, через который обычно носят невест, на колоннах беседки, где обычно делают фото на память новобрачные, закрасили. Покрашены были также опоры уличных светильников и урны для мусора, также заржавевшие. Сделали это активисты Общероссийского народного фронта. Фото пресс-службы ОНФ «Сквер Молодоженов — очень красивое, романтическое место, одна из достопримечательностей нашего города. Через него проходят многие счастливые молодожены, на этом месте гости свадьбы становятся свидетелями первых поцелуев новобрачных. Поэтому и окружающие условия должны быть соответствующие — яркие и праздничные», — цитирует ОНФ одну из участниц акции, представительницу команды «Молодежки ОНФ» Варвару Рахимзянову. Сквер был открыт осенью 2013 года, одновременно с отреставрированным Дворцом бракосочетаний. Реставрация дворца обошлась в 80 миллионов рублей, сквер — в шесть миллионов. Деревья в сквере сажали женихи и невесты. Чиновники горуправы им помогали. День семьи, любви и верности в России отмечается 8 июля, но в Калуге его отметили заранее.