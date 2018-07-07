Он услышал крики женщины из соседнего дома. Но, когда он добрался туда, то не мог поверить тому, что он увидел…

Боб Батлер потерял ноги в 1965 году, в результате взрыва бомбы во Вьетнаме. Он вернулся домой героем войны. Двадцать лет спустя, он еще раз доказал, что героизм — это у него в крови.

Однажды в жаркий летний день, Батлер работал в своем гараже в маленьком городке в Аризоне, когда он услышал женский крик из соседнего дома. Он подъехал на коляске к дому, откуда послышался крик, но густой кустарник не давал ему возможность подъехать к задней двери. Поэтому ветеран выбрался из кресла и пополз через грязь и кусты.

«Я должен туда попасть», — говорил он. — «Неважно, насколько это больно».

Когда он забрался в дом, то понял, что крик идет из бассейн, где тонула трехлетняя девочка. Она родилась без рук, и упала в воду, а она не умела плавать. Ее мать стояла возле бассейна и отчаянно кричала. Батлер нырнул на дно бассейна и вытянул маленькую Стефани из бассейна. Ее лицо было синим, у нее не было пульса, и она не дышала.

Батлер немедленно начал делать искусственное дыхание, а ее матери приказал звонить в службу спасения.

Ей сказали, что парамедики уже едут.

Обессиленно, она зарыдала и обняла плечо Батлера.

А мужчина продолжал делать искусственное дыхание, он спокойно заверил мать девочки: «Не волнуйся», — сказал он. «Я был ее руками, когда мы выбирались из бассейна. Все будет хорошо. Теперь я ее легкие.

Вместе мы сможем сделать это».

Через несколько секунд закашляв, девочка очнулась и начала плакать. Когда они обнимались и радовались вместе, мать спросила, Батлера, как он знал, что все будет хорошо.

«Когда мои ноги оторвало на войне, я был один в поле», — сказал он ей. «Там не было никого, чтобы помочь мне, кроме маленькой Вьетнамской девочки. Когда она пыталась притянуть меня в свою деревню, она прошептала на ломаном английском, — „Все хорошо. Вы будете жить. Я буду вашими ногами. Вместе мы сделаем это“.

»Это мой шанс», — сказал он матери, — «чтобы вернуть свой долг.»