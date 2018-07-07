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Он услышал крики женщины из соседнего дома. Но, когда он добрался туда, то не мог поверить тому, что он увидел…
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Он услышал крики женщины из соседнего дома. Но, когда он добрался туда, то не мог поверить тому, что он увидел… 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Боб Батлер потерял ноги в 1965 году, в результате взрыва бомбы во Вьетнаме. Он вернулся домой героем войны. Двадцать лет спустя, он еще раз доказал, что героизм — это у него в крови.
Однажды в жаркий летний день, Батлер работал в своем гараже в маленьком городке в Аризоне, когда он услышал женский крик из соседнего дома. Он подъехал на коляске к дому, откуда послышался крик, но густой кустарник не давал ему возможность подъехать к задней двери. Поэтому ветеран выбрался из кресла и пополз через грязь и кусты.
«Я должен туда попасть», — говорил он. — «Неважно, насколько это больно».
Когда он забрался в дом, то понял, что крик идет из бассейн, где тонула трехлетняя девочка. Она родилась без рук, и упала в воду, а она не умела плавать. Ее мать стояла возле бассейна и отчаянно кричала. Батлер нырнул на дно бассейна и вытянул маленькую Стефани из бассейна. Ее лицо было синим, у нее не было пульса, и она не дышала.
Батлер немедленно начал делать искусственное дыхание, а ее матери приказал звонить в службу спасения.
Ей сказали, что парамедики уже едут.
Обессиленно, она зарыдала и обняла плечо Батлера.
А мужчина продолжал делать искусственное дыхание, он спокойно заверил мать девочки: «Не волнуйся», — сказал он. «Я был ее руками, когда мы выбирались из бассейна. Все будет хорошо. Теперь я ее легкие.
Вместе мы сможем сделать это».
Через несколько секунд закашляв, девочка очнулась и начала плакать. Когда они обнимались и радовались вместе, мать спросила, Батлера, как он знал, что все будет хорошо.
«Когда мои ноги оторвало на войне, я был один в поле», — сказал он ей. «Там не было никого, чтобы помочь мне, кроме маленькой Вьетнамской девочки. Когда она пыталась притянуть меня в свою деревню, она прошептала на ломаном английском, — „Все хорошо. Вы будете жить. Я буду вашими ногами. Вместе мы сделаем это“.
»Это мой шанс», — сказал он матери, — «чтобы вернуть свой долг.»
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