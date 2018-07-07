Император Александр I: почему люди не верили в его смерть

Старший внук императрицы Екатерины II Александр I — император, оставивший колоссальное количество загадок: как о своей жизни, так и о смерти.

Знал ли царевич о заговоре против его отца? Чем юный самодержец так понравился французскому императору Наполеону Бонапарту? Почему не состоялся союз двух императоров? К чему привела любовь Александра I странствовать инкогнито? Кого на самом деле похоронили в гробу под видом государя?

Убийство отца

Александр Павлович стал императором России 12 марта 1801 года. Накануне ночью в Михайловском замке заговорщиками был убит его отец Павел I. До сих пор загадка, какую роль в заговоре сыграл сам Александр. Есть мнение, что перед выступлением заговорщики известили его о своих планах и он якобы просил клятвенного обещания не покушаться на жизнь его отца. Однако выполнять требования наследника никто не собирался.

В воспоминаниях медиков, осматривавших тело, сохранились упоминания о следе удушения — широкой полосе вокруг шеи (мемуаристы единодушно говорят о шарфе как орудии убийства, но чей это был шарф, так и осталось неясным), травмы ног свидетельствовали, что императора били, чтобы поставить на колени и задушить. Также все тело было в подтёках, возникших уже после смерти, когда убийцы издевались над трупом. Впоследствии Александр не любил вспоминать о смерти отца, а те, кто мог распространить какие-либо слухи, оказались в опале.

13 царских отпрысков

Как известно, у Александра от брака с дочерью баденского наследного принца, ставшей в православии Елизаветой Алексеевной, были две официальные дочери, умершие во младенчестве. По неофициальным данным, у Александра были ещё 11 внебрачных детей. Первый «бастард» родился, когда Александр ещё не был императором. Его матерью была княгиня София Всеволожская. Затем, в течение 15 лет, фавориткой Александра стала Мария Нарышкина, являвшаяся супругой одного из богатейших вельмож екатерининской эпохи. По слухам, она родила ему четырёх дочерей и сына, а также настаивала, чтобы Александр расторг свой брак с Елизаветой и женился на ней.

Однако у невероятно красивой фемины были и другие любовники, кроме императора, Например, князь Гагарин, в итоге попавший в опалу за связь с царской зазнобой, да и самого мужа — Дмитрия Нарышкина списывать со счетов не стоит. Среди возможных продолжательниц царского рода также бывшая любовница Наполеона, актриса мадмуазель Жорж (Марина Веймер), гастролировавшая по России, имевшая интригу с царём и родившая по возвращении во Францию девочку. Впрочем, среди кандидатов в отцы значится и Александр Бенкендорф , ставший впоследствии шефом Третьего отделения, тогдашнего аналога ФСБ . А в Париже могли приплести для солидности и русского царя. Подобное произошло и в Варшаве. Стоило Александру там побывать, как объявилась гордая полячка, о сыне которой заговорили, что он потомок русского царя. Ещё двух дочерей и сына царю «родили» российские подданые, приёем мать одной — грузинская княжна, а имя другой вообще неизвестно, отцовство последнего сына тоже сомнительно.

Союз двух императоров

Первая встреча императоров Александра I и Наполеона произошла летом 1807 года во время подписания Тильзитского перемирия, которое предложил Александр, опасаясь за свою империю. Наполеон согласился и даже подчеркнул, что он желает не только мира, но и союза с Россией. «Союз Франции с Россией постоянно был предметом моих желаний», — уверял он Александра. Насколько искренним было это уверение? После встречи Наполеон так писал Жозефине: «Я был им крайне доволен. Это молодой, чрезвычайно добрый и красивый император. Он гораздо умнее, чем думают».

Однако союза двух императоров так и не получилось. Возможно, причиной размолвки стало то, что во время этой встречи Наполеон намекнул Александру на отцеубийство, чего тот никогда Наполеону не простил. Но так как Александр I мог с детства лицемерить, то он искусно перевоплотился и прекрасно сыграл роль. Подписанные с Наполеоном соглашения были формальностью: Александр продолжал вести независимую европейскую политику и нарушать требования Наполеона о континентальной блокаде Англии.

Смоленские партизаны

По воспоминаниям, император Александр чрезвычайно любил странствовать инкогнито. Он часто заходил в находившиеся на его пути дома частных лиц, беседовал с хозяевами, своей предупредительностью приобретал их доверие, расспрашивал их и таким путём узнавал о настроениях своих подданных. В народной памяти сохранился даже факт пребывания императора в партизанах во время нашествия Наполеона. Возможно, в основе легенды — слова, сказанные полковнику Мишо, прибывшему с донесением о настроениях в армии после сдачи Москвы: «Я отращу себе бороду до сих пор (показывая рукою на грудь свою) и лучше соглашусь питаться хлебом в недрах Сибири, чем подпишу стыд моего отечества и моих добрых подданных». Уже в наши дни появилась песня:

«Ходят слухи, будто сам император Александр Партизанит по лесам на Смоленщине».

В городе Таганроге

Умер Александр I в Таганроге, куда приехал со своей супругой. Причиной поездки была болезнь императрицы, которой врачи прописали пребывание на юге, указывая, между прочим, на Крым. Но Александр, проезжавший раньше через Таганрог, нашёл его во всех отношениях удобным для супруги. В Таганроге царь вёл размеренную, без всякого придворного этикета жизнь. Одевался в простой военный мундир, ходил с императрицей на базар, где удивлялся дешевизне продуктов. Осенью по приглашению новороссийского генерал-губернатора Михаила Воронцова государь отправился в Крым, откуда вскоре вернулся больным, но лекарства принимать отказывался. Болезнь быстро прогрессировала, и 1 декабря царь скончался от горячки с воспалением мозга. Появилась даже эпиграмма, приписываемая Пушкину: «Всю жизнь свою провёл в дороге, Простыл и умер в Таганроге».

Процессия с телом императора направилась в Петербург накануне Нового года. Однако императрица не сопровождала тело супруга и почти полгода провела в Таганроге. Ещё более странно то, что по дороге в Петербург она скончалась.

Император жив?

Смерть после короткой и странной болезни, долго откладывающийся перевоз тела в столицу и погребение вопреки обычаю позволить народу видеть лицо царя в открытом гробу не могли остаться без внимания. В народе поползли слухи: «Государь, чтобы избежать смерти от рук заговорщиков, обменялся мундиром с часовым и встал на пост. Солдата убили вместо него, а государь, бросив ружье, бежал неизвестно куда». Ещё одна из многочисленных версий: после болезни императору стало лучше. Он скрылся в ночи, а в дом внесли труп гренадера, лицом и сложением похожего на императора. И врачи констатировали смерть того, кто лежал на императорской постели.

И ещё одна конспирологическая версия — императора вывезли из Таганрога на английской яхте, стоявшей на рейде, в Святую Землю. А вскоре после смерти в столице вспыхнуло восстание декабристов, новость о смерти царя отошла на второй план.

Старец Фёдор Кузьмич

Возможно, все эти слухи благополучно забылись, если бы в 1836 году в Пермской губернии не объявился человек без документов, назвавшийся 60-летним Фёдором Кузьмичом. Бродягу сослали ещё дальше в Сибирь. Старец был действительно странным, говорил, что не знает грамоты, но при этом спокойно мог беседовать на французском. Затем казак Берёзин, долгое время служивший в Петербурге, опознал в Фёдоре Кузьмиче покойного императора. Со старцем ездил встречаться сам Лев Толстой . Однако точно идентифицировать, был ли это на самом деле Александр I, так и не удалось. Свою тайну он унёс с собой в могилу. Впоследствии старца Фёдора Кузьмича, известного своей благочестивой жизнью, причислили к лику святых.

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