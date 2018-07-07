Муж Ксении Бородиной поделился рассуждениями о межнациональных браках

На днях известная телеведущая Ксения Бородина отметила годовщину свадьбы с дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым . Они уже три года в браке и демонстрируют идиллию, несмотря на домыслы недоброжелателей. Мужчина решил обсудить со своими подписчиками семейные ценности, подняв вопрос национальности супругов.

37-летний Курбан Омаров рассуждает о межнациональных браках. Дагестанец уже три года женат на ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, у которой армянские корни. Мужчину часто спрашивают, важна ли принадлежность к определенной народности в семейной жизни. Он обозначил свое мнение на этот счет: ««Замуж за кавказца» — это тема, которая вызывает бурнейшие обсуждения в комментариях. Особенно мне нравится, если «он женился на: русской, не мусульманке, не с таким ростом, размером ноги — он не кавказец». Вы серьезно? А кавказец не человек? Он не может влюбиться, жениться и родить детей с женщиной, которая затронула его душу и стала надежным тылом и залогом крепкого домашнего очага? Люди сближаются на основе общих взглядов, целей и стремлений. Ни национальность, не вероисповедание не делают одного лучше или достойнее другого. Выделяют только личные человеческие качества, душевные и духовные».

Омаров считает, что разумный, зрелый и ответственный человек не будет делить людей по каким-либо группам. Курбан подчеркнул, что судить по отдельным поступкам можно отдельные личности и жить с представителями народов, поступки которых не могут характеризовать нацию в целом: «Тот кто пишет, что есть правильные или неправильные кавказцы, или девушки, или мужчины, пусть сначала спросит с себя, правильный ли он и кто наделил его правом судить других». Муж Ксении Бородиной отмечает, что нельзя наклеивать ярлыки на людей и превозносить себя на основании качеств, которые от них не зависят: «Ведь то, в какую семью вас принес аист, не ваша заслуга и не повод для гордости, в отличие от того, каким человеком вы станете и каких детей воспитаете».

Слова Курбана Омарова посчитали своеобразным ответом диванным аналитикам, которые любят судачить о его семье с Ксенией Бородиной. Те обращают внимание, что у супругов разная вера — муж является мусульманином, а жена исповедует православие, хотя это не мешает им любить друг друга и воспитывать двоих детей — старшую дочку теледивы от ее первого мужа Юрия Будагова и младшую Тею, которая родилась в их браке. Заявление мужчины получило отклик в сети: «Отличные слова, добавить нечего. Спасибо, что поделились рассуждениями». «Конечно, здорово, когда браки по любви, но разный менталитет дает, к сожалению, о себе знать в быту». «Разное вероисповедание тоже приводит к конфликту, в какую веру посвящать детей». «Я считаю, ты молодец, не слушай никого, слушай свое сердце! Вы отличная пара, а завистники пусть болтают!» «Не хотела бы, чтобы мои дети связали свои судьбы с иноверцами. А там уж, как Бог даст». «У меня папа грузин — мама китаянка. Мы с сестренкой переняли менталитет обеих наций — любим кавказские застолья и восточную мудрость, оба родителя православные». «У каждой нации есть свои плюсы. Главное перенимать их, а не сосредотачиваться на недостатках. Воспитывать в детях толерантность и уважение к другим. Всем». В сети ранее обсуждали проблемы в отношениях Курбана Омарова и Ксении Бородиной, но, к счастью, теперь у пары все хорошо и телезвезда не скрывает своего счастья с мужчиной. Но вот к домашним животным у нее столь трепетного отношения нет — поклонников расстроило, что женщина с легкостью забыла про своего кота.