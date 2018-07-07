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Все с собой: ростовчане прокатились в надувном бассейне
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Все с собой: ростовчане прокатились в надувном бассейне 

Деловое сообщество 40 минут назад
Изобретательные парни решили не терять времени даром. Была сооружена простая конструкция: в кузове грузовичка умельцы разместили надувной бассейн.
В итоге, автопрогулка принесла им только удовольствие, особенно в пробке.
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