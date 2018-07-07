Все с собой: ростовчане прокатились в надувном бассейне

Изобретательные парни решили не терять времени даром. Была сооружена простая конструкция: в кузове грузовичка умельцы разместили надувной бассейн.

В итоге, автопрогулка принесла им только удовольствие, особенно в пробке.