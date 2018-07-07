«Когда узнала, что беременна, плакала»: звезды рассказали, как восприняли новость о своем интересном положении

Звезды приняли участие в проекте Риты Дакоты и рассказали о том, каково это — узнать, что скоро станешь мамой.

«Я преклоняюсь перед публичными известными женщинами, которые не делают из себя «идеальную картинку для зависти и подражания», а открыто и отважно говорят о таких сокровенных вещах, о которых в нашем обществе принято молчать: о трудностях материнства, о страхах, чувстве вины, общественном осуждении и постоянной борьбе в поисках баланса между «я мать» и «я профессионал».. Они знают, что в комментах их обязательно сожрут, обольют ушатом грязи, обвинят и сравнят с теми «у кого жизнь не такая малина, но они не ноют», так устроено наше мамское общество, и по мне это НЕ норм. Из-за этого другие публичные девочки тупо молчат о том, как им ТОЖЕ было тяжело, а их многомиллионная аудитория, как следствие, думает, что жизнь их кумиров после родов лишена всяких трудностей, а значит «это со мной что-то не так, раз у них у всех все хорошо и так просто, а у меня нет».. Я благодарна вселенной за то, как мой проект #НЕЖНОСТЬ заставил женщин со всей страны признаваться в своей неидеальности и наконец говорить ПРАВДУ. Это против правил инстаграма, выворачивать душу наизнанку. Но как это важно и нужно. Как сильно нужна эта гребенная женская солидарность! И если моя работа хоть немного развернула игру в этом направлении, значит все не зря», — написала Рита.

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Фото:Instagram

Видео:Instagram