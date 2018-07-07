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Неловко: парень Кендалл Дженнер начал писать своей бывшей во время свидания
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Неловко: парень Кендалл Дженнер начал писать своей бывшей во время свидания 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кендалл Дженнер (22) и Бен Симмонс (21) уже давно не скрывают свой роман: парочку только на прошлой неделе папарацци несколько раз подловили на свидании. И, кстати, недавно они провели ночь вместе в клубе!
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Вчера их вновь заметили на вечеринке, но на этот раз тусовка завершилась неожиданно — в клубе Кендалл и Бен встретили его бывшую девушку! Если верить инсайдерам DailyMail, Бен был рад этой встрече: «Он начал писать сообщения Тинаше и просить ее с ним увидеться».
Судя по всему, Кендалл на вечеринке об этом не узнала, но вот утром эта новость облетела весь Интернет. Боимся предположить, какой серьёзный разговор ждёт Бена!
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Напомним, с Тинаше Бен встречался в мае этого года. Певица выставила с ним совместную фотографию, на которой они обнимаются. Тогда все заговорили об их романе, а спустя неделю на TMZ вышло видео, где они вместе дают интервью. Правда, роман их долго не продлился — меньше, чем через две недели Бена заметили с Кендалл на свидании (даже ходили слухи, что баскетболист общался с ними параллельно).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nelovko-paren-kendall-dzhenner-nachal-pisat-svoej-byvshej-vo-vremya-svidaniya/
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