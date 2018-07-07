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Водонапорная башня на Плотинке на несколько часов превратилась в маяк
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Водонапорная башня на Плотинке на несколько часов превратилась в маяк 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Этим вечером в Екатеринбурге отметили День Исети. Организаторы провели поэтические чтения и концерт у усадьбы Нурова, прошли с экскурсией вдоль реки, устроили парад лодок с фонариками на Городском пруду и на несколько часов превратили отреставрированную Водонапорную башню на Плотинке в морской маяк.
Организаторы праздника рассказали, зачем они создали фестиваль, защищающий Исеть.
— Исеть нужно чистить, нужно за ней ухаживать, хватит ее эксплуатировать, — поделилась соорганизатор фестиваля Анна Балтина. — Застраивают берега, а они должны быть зеленый. Водоохранную зону должны увеличить, чтобы зеленая пойма Исети была. Когда-то она была такая в генеральном плане.
Когда в Екатеринбурге стало темно, в акваторию городского пруда выпустили лодки с фонариками.
— Сколько было в наличии лодочек, все были заняты, — рассказала Анна. — Это 11 штук плюс серферы, они прицеплялись к лодкам, плавали.
— Уже второй год этот фестиваль делаем, — продолжила Анна. — Поставили в окошко башни прожектор мощный, он светит на пруд. Луч поворачивается. Мы записали аудиодорожку: шум прибоя, чайки, звуки пароходов и голос капитана. Полная имитация моря.
От усадьбы Нурова, где еще днем начался фестиваль, участники фестиваля прошли с экскурсией Марины Сахаровой до Водонапорной башни.
— Сегодня прямо успех. В прошлом году нас подвела погода. А в этом — больше народу, чем сидений было, — радостно отметила Анна. — На экскурсии с Мариной Сахаровой тоже было очень много народу. Когда мы подошли к Водонапорной башне, народу было еще больше, а Сергей Каменских до сих пор проводит экскурсии внутри нее (как башня выглядит внутри после реставрации, смотрите в нашем материале).
Желающих посетить башню внутри было столько, что им пришлось разделиться на группы по 25 человек. Всего Водонапорную башню посетило 5 таких групп.
Организаторы праздника не забыли и про футбол — фестиваль завершился за полчаса до матча России и Хорватии, онлайн которого мы сейчас ведем на Е1.RU.
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