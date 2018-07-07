«Стильно»: творчество дочери Агутина напомнило поклонникам Эми Уайнхаус

Дочка известных поп-артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум 19-летняя Лиза с раннего возраста живет в Майами, пока ее родители год за годом колесят по России и остальному миру с гастролями. Однако это не мешает тесному контакту родителей с наследницей, которая переняла от звездных родителей любовь к музыке и уже создала собственную музыкальную группу Without Gravity. Леонид Агутин периодически показывает своим поклонникам в Инстаграме творчество дочери, однако не всегда они благосклонны к начинающей артистке.

К радости отца, недавний клип Лизы Варум, который он выложил в своем аккаунте Инстаграма, пришелся по вкусу притязательной публике и даже напомнил по стилю творчество покойной известной певицы Эми Уайнхаус. «Не советую. Не предлагаю. Не пытаюсь поменять. Просто наблюдаю. И мне нравится! Доченька моя..», — подписал видео Агутин, давая понять, что он не вмешивается в творчество Лизы. В Сети написали в адрес дочки Агутина и Варум приятные слова, а наивысшей похвалой стало то, что многие попросили дать им ссылку, где можно посмотреть и послушать произведение полностью.

«Красивая и талантливая девочка!» «Два таланта сошлись в одной! Прекрасна» «Такой ритм приятный. Где полностью можно услышать?» «Отголоски Эми Уайнхаус! Очень стильно» «Со вкусом у девочки все в порядке, достойное продолжение родителей» Если творчество Лизы все же чаще радует, чем раздражает поклонников ее популярных родителей, то внешность избранника девушки их очень удивила. Наследница Агутина и Варум уже несколько лет встречается с парнем Марком, который выглядит весьма экстравагантно.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 3 Июл 2018 в 10:49 PDT