Как назвать ребенка по знаку зодиака: имена для Овна, Льва, Стрельца

Узнайте про счастливые имена для детей, которые родились под знаком зодиака огненной стихии.

Ваш ребенок — Лев, Стрелецили Овен? Рассказываем, как лучше всего назвать маленького представителя огненного знака зодиака. А помогает нам в этом наш постоянный эксперт, руководитель Клуба знакомств «Классика отношений» Ольга Романив, которая в своей работе успешно сочетает психологию и астрологию.

Ольга Романив

Очень часто родители в выборе имени для своего малыша руководствуются личным вкусом, иногда созвучием с отчеством и фамилией и все чаще уникальностью, порой доходящей до абсурда. Остается порадоваться, что прошло время изобретения имен, продиктованных культурно-историческим контекстом (можно вспомнить, например, такие выразительные имена, как Кравасил, Даздраперма, Иззвил и другие).

В то же время имя, сопровождающее человека на протяжении всей его жизни, несет свою энергетику, которая может как ослаблять, так и усиливать качества своего обладателя.

О влиянии знака зодиака на человека слышали и знают многие. Свойства, которые несет в себе имя, могут вступать как в резонанс, так и в диссонанс с зодиакальными качествами. Чтобы избежать взаимной нейтрализации или противоречий этих энергий, необходимо учитывать сопоставимость имени и знака.

Общий совет при выборе имени ребенку огненного знака зодиака

При выборе имени для активных, амбициозных и индивидуалистичных огненных знаков необходимо обращать внимание на сильные, энергичные варианты.

Помните, что ваш ребенок, рожденный под знаком Овна, Льва или Стрельца, любит быть в центре событий и внимания, быть лидером, заводилой, любознательным и авантюрным.

Выбирая имя мальчику, желательно подчеркивать эти качества.

Для девочкинеобходимо, чтобы имя своим звучанием сохраняло природную темпераментность, но не обостряло такие огненные качества, как строптивость, конфликтность и раздражительность.

• Мальчики. Для мальчиков-Овнов, силой характера утверждающих, что и один в поле воин, благоприятными станут сильные имена. Например, Артур («человек-медведь», не знающий преград), Борис и Борислав, которым нет равных в борьбе, победители Никита и Никифор, Марк — имя, восходящее к богу войны Марсу, покровителю зодиакальных Овнов, а также Родион.

• Девочки. Для зажигательных девочек-Овнов подходят не менее сильные, но смягчающие буйный нрав имена.

Например, готовая к бою, но благоразумная Антонина, уверенные в своей победе Вероника, Виктория и Ника, заслуживающая доверие Эльвира и способная к героизму и верящая в свое дело Юлия.

Маленькие Львята с самых юных лет чувствуют себя особенными, не терпят над собой чужого руководства, стремятся к лидерству.

• Мальчики. Ребятам-Львам подходят имена, подчеркивающие волевые и организаторские качества. Например, Аристарх, Всеволод, Кирилл, победитель Виктор, амбициозные Михаил и Ростислав.

• Девочки. Уникальность и шарм девочек-Львов подчеркнут такие имена, как Алла (богиня), царственная Василиса, благородные Евгения и Мария, солнечные Елена и Кира (а Солнце, как известно, покровительствует зодиакальным Львам).

Стрельцы

Непоседливые и оптимистичные дети-Стрельцы будут себя лучше чувствовать с энергичными, но легкими именами, усиливающими их лидерские качества, но при этом негрубыми.

• Мальчики. Для мальчиков-Стрельцов прекрасно подойдут такие имена, как мужественный Андрей, заслуженно уважаемый Владислав, веселый и изобретательный Игорь, влиятельный Максим, добрый и благословенный Мирон. А также Гавриил, ведь в этом имени подчеркнута не грубая физическая сила, а сила духа.

• Девочки. Любознательность, стремление расширять кругозор подчеркнут такие имена для девочек-Стрельцов, как Варвара и Ксения. Вера, Надежда и Ольга выделят высокие идеалы и истинную духовность, а Ирина — оптимизм и миролюбие.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!