Самое красивое поражение России: после проигрыша Хорватии Никольская взорвалась

На четвертьфинал чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия Москва собиралась, как на смертный бой. “Пройти Хорватию нереально” — говорили все. И все-таки — памятуя о бое с Испанией — надеялись на чудо. Заранее готовясь к худшему. И когда это худшее наступило — настрой помог московским болельщикам отметить проигрыш почти как победу. Что для Москвы — само по себе победа и праздник:агрессии образца 2002 года не случилось.

Футбол начинается от метро. Еще на поверхности, у вестибюля «Бульвара Рокоссовского», ничего такого не было заметно — идут девушки, стоят и курят рабочие, велосипедисты проносятся. Но в метро — в метро уже другое дело. Потому что в вагонах теперь — мониторы, на которых показывают футбол. Лучшие места прямо напротив экрана с одной стороны вагона заняла парочка — он и она в профессионально драных джинсах — с другой же стороны типичная «бригада» парней с окраины:черные куртки, черные штаны, черные ботинки, бывалые лица, привычные к драке.

— Вот навесили!Капец! — вопит девушка, вцепляясь в молодого человека. Тот улыбается и прижимает девушку крепче. — Вот это игра! Агрессивная какая-то очень. А-а-а-а!

На экране — жесткая игра со счетом пока что 0:0. Станислав Черчесов крупным планом — мечется как лев в клетке. Девушка и вслед за ней парень — волнуются, кажется, не меньше. Ребята, что сидят напротив, не произносят ни слова — один из них нервно потирает шею, второй держится руками за отвороты воротника, погружая нос в глубину куртки.

Чем ближе к центру, тем больше в вагоне телезрителей. Но вот и «Лубянка»: выходишь из вагона и сразу попадаешь в атмосферу свиста и крика. Кричит не то что каждый второй — почти каждый первый. А каждый второй — несет на щеках российский флаг. Кто просто так, кто в виде сердечка. Последнее, конечно, чаще выбирают девушки.

-Пацаны-пацаны, пропустим! — Седой стриженый ежиком мужчина в майке и с тату на лице — кто бы еще недавно сказал, что взрослые мужики вполне традиционной ориентации будут красить себе лицо?! -обнимает свою спутницу, чтобы дать дорогу стайке ребят с так же разукрашенными щеками. Флагов Хорватии на лицах, что интересно, не видно.

-Россия! — взрывается Новая площадь у выхода из метро. Тоненькая чернявая девушка по громкой связи говорит кому-то в телефон: «Тут счет уже 1:0, надеюсь, что наши победят, верю в Россию, домой приду поздно!»Хорошо, если маме.

Никольская — поет и шумит:болеют все. Плотность людей — как в автобусе, но пройти пока можно. Поют — «Катюшу», «Калинку», уже неважно что — просто ревут. Спасибо Южной Африке-2010за вувузелы. Навстречу — люди в панковском прикиде, металлисты в косухах, и все объединены одним:нарисованным на щеках флагом. Рисуют тут же — боди-артистов на Никольской несколько десятков.

— Рос-си-я! — ревут, не прекращая. Те, что стоит у витрин, те, что оккупировал стоя и сидя скамейки, просто стоящие. А вот кто-то пытается зарядить старомодное -“Русские вперед!” — никто почему-то не подхватывает.

Едва ли не впервые за время чемпионата заметны пьяные. «Братан! Россия! Хлебни-ка, пацан, из моей банки!» — подскакивает благодушный и уже почти никакой мужик в голубом берете, обернутый российским флагом. И едва ли не впервые заметны серьезные фанаты, готовые чуть ли не драться. Но при этом — все-таки из последних сил благодушные. Благо, что 1:0 в нашу пользу.

Нет, уже 1:1! И шум несколько притихает. И все-таки поют, поют «Катюшу». Машут флагами. Вот пляшут в обнимку российский фанат с головой медведя и колумбиец в маске тигра, рядом стоят поляки и тунисцы. Но крики слышны только -“Россия!”

-На матче с Испанией было куда круче, — говорит Марина, длинноволосая девушка, разумеется, с триколором на щеке. — Тогда здесь вообще было не протолкнуться, меня зажало, я не могла пройти! Впервые мне на улице не хватало воздуха — так было тесно. Ну и пьяных было тоже много, конечно.

Откуда-то бежит еще один наш болельшик с бородой Деда Мороза. Или, может быть, Хоттабыча — который, как известно, выкинул в свое время на поле сразу 22мяча. Другой — грустный парень в толстовке Nirvana— идет с табличкой: I need tickets for final! Вот это оптимизм!

Звуки становятся громче. Ближе к центру больше становится девушек, застывающих в картинных позах с триколорами на щеках и делающих селфи.

-И плакал, и молился, когда наши играли с испанцами, — вспоминает Алексей Константинов, профессор одного из московских вузов, пришедший на Никольскую с женой. — Думал — не отступится ли от меня мой ангел за такие мелкие просьбы? Но ведь я не за себя просил — за Россию! И ангел помог — я же намолен моей мамой, а это не шутки!

Удивительное разнообразие головных уборов у российских болельщиков. И кокошники, и ушанки, и боярские шапки, и головы львов и медведей. А около Ветошного переулка — барабаны и дудки еще сильнее:в кругу пляшут лезгинку и русского. Танцы получаются похожи до неотличимости.

По-прежнему поют певцы с усилителями — но их совершенно не слышно. Потому что очень сильный звук вокруг. Поют опять «Калинку», опять «Катюшу» — вплоть до тех, кто едва держится на ногах от пива и усталости.

-Кра-со-та!Спа-сет-мир! — кричат парни, завернутые в триколоры, и пытаются обнимать девушек — одетых дорого и по-офисному, но с непременными триколорами на щеках.

-Наши братья! Россия — офигенно! — кричат с легким акцентом дагестанские ребята, завернутые в те же самые российские флаги. Им «подпевают» бразильцы и тунисцы.

Проще обругать, сказать, что это дрянь, — рассуждают на скамейке две пожилые интеллигентные дамы, наблюдающие за происходящим с явным удовольствием. — А это не дрянь, а национальное единение.

Когда забивают наши, это можно безошибочно определить на слух:децибелы зашкаливают даже в садовых кооперативах, не то что на Никольской. Когда забивают нам, этого можно не услышать вовсе:шум не сильнее обыкновенного. «Рос-си-я!» — продолжают скандировать болельщики, но словно бы как-то лениво. Все видимо заскучали — точнее, погрузились в телефоны с прямой трансляцией матча или прилипли к витринам, через которые видны экраны ресторанных телевизоров.

— Девочки, девочки! — здоровый мужик обхватил за плечи хрупкую барышню, стоящую на урне. Не подумайте плохого — просто хотел устроиться рядом, тоже увидеть дальний экран, на котором уже дополнительное время. Девушка сначала пугается, потом успокаивается:свои.

-Проигрываем, уже 2:1! — мрачно скрипучим голосом выдает лысый мужчина с телефоном. — И дополнительное на исходе.

Никольская заскучала. До конца матча считанные минуты. И все же — с каждой секундой все громче качается:“Россия! Россия!”. И еще новое:“Ну-жен гол!”. Кто же спорит — нужен…

Внезапный взрыв звуков — восторженного рева, свиста, топота, криков — возвещает чудо:наши сравнивают счет на последних минутах дополнительного времени! 2:2! «Братаааан!Братаааан!» — лезут обниматься самые пьяные. «Йес! Россия!» — орут девушки. «Красавцы!» — сдержанно улыбается бритый мужик. Разумеется, тоже с триколором на щеке.

Шумовой взрыв повторяется еще несколько раз. Когда Игорь Акинфеев поймал мяч. И когда хорватский его коллега поймать не смог. Увы, взрывов оказалось на один меньше, чем было нужно для победы.

-Это что… все?Погоди, должны еще по одному пробить! — не верит молодой парень, по пояс закутанный в российский флаг.

-Да он даже до мяча не дотронулся! — возмущается какая-то девушка.

— Сволочи!Вот сволочи! Ведь равный счет был! Несправедливо! — кипятятся еще девушки, видимо, редко смотрящие футбол.

Но электричество уже схлынуло. Люди — нет, не обозлились, скорее, перешли из состояния восторга в состояние светлой грусти. Если спросить, что в нынешнем мундиале для России самое необычное и продвинутое — скажу:именно это почти полное отсутствие злобности. Даже когда наши проигрывают.

Проигрывают, впрочем, красиво и с невероятным достоинством.

-А и все равно, что проиграли! — орет чей-то пьяный голос. И заводит снова: «Рос-си-я!» «Рос-си-я!». А за ним — первая робкая вувузела вступает, запускается вновь пляска и играет музыка. Из укромных парковок к Политехническому выворачивают черные машины с низкой посадкой и громкой музыкой изнутри. Люди идут вверх и вниз по улицам.

Крики «Рос-си-я!» постепенно сменяются, точнее, разбавляются новым и уже последним на этот вечер: «Мо-лод-цы!» А вслед за болельщиками — фольклорный ансамбль:девушки в отличных национальных костюмах поют «Я за то люблю Ивана».

-Не буду выбрасывать кокошник, — обсуждают спускающиеся в метро девушки. — Вон мексиканцы всегда болеют в своих сомбреро! А мы чем хуже?

Источник