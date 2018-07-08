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Самое красивое поражение России: после проигрыша Хорватии Никольская взорвалась
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Самое красивое поражение России: после проигрыша Хорватии Никольская взорвалась 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На четвертьфинал чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия Москва собиралась, как на смертный бой. “Пройти Хорватию нереально” — говорили все. И все-таки — памятуя о бое с Испанией — надеялись на чудо. Заранее готовясь к худшему. И когда это худшее наступило — настрой помог московским болельщикам отметить проигрыш почти как победу. Что для Москвы — само по себе победа и праздник:агрессии образца 2002 года не случилось.
Футбол начинается от метро. Еще на поверхности, у вестибюля «Бульвара Рокоссовского», ничего такого не было заметно — идут девушки, стоят и курят рабочие, велосипедисты проносятся. Но в метро — в метро уже другое дело. Потому что в вагонах теперь — мониторы, на которых показывают футбол. Лучшие места прямо напротив экрана с одной стороны вагона заняла парочка — он и она в профессионально драных джинсах — с другой же стороны типичная «бригада» парней с окраины:черные куртки, черные штаны, черные ботинки, бывалые лица, привычные к драке.
— Вот навесили!Капец! — вопит девушка, вцепляясь в молодого человека. Тот улыбается и прижимает девушку крепче. — Вот это игра! Агрессивная какая-то очень. А-а-а-а!
На экране — жесткая игра со счетом пока что 0:0. Станислав Черчесов крупным планом — мечется как лев в клетке. Девушка и вслед за ней парень — волнуются, кажется, не меньше. Ребята, что сидят напротив, не произносят ни слова — один из них нервно потирает шею, второй держится руками за отвороты воротника, погружая нос в глубину куртки.
Чем ближе к центру, тем больше в вагоне телезрителей. Но вот и «Лубянка»: выходишь из вагона и сразу попадаешь в атмосферу свиста и крика. Кричит не то что каждый второй — почти каждый первый. А каждый второй — несет на щеках российский флаг. Кто просто так, кто в виде сердечка. Последнее, конечно, чаще выбирают девушки.
-Пацаны-пацаны, пропустим! — Седой стриженый ежиком мужчина в майке и с тату на лице — кто бы еще недавно сказал, что взрослые мужики вполне традиционной ориентации будут красить себе лицо?! -обнимает свою спутницу, чтобы дать дорогу стайке ребят с так же разукрашенными щеками. Флагов Хорватии на лицах, что интересно, не видно.
-Россия! — взрывается Новая площадь у выхода из метро. Тоненькая чернявая девушка по громкой связи говорит кому-то в телефон: «Тут счет уже 1:0, надеюсь, что наши победят, верю в Россию, домой приду поздно!»Хорошо, если маме.
Никольская — поет и шумит:болеют все. Плотность людей — как в автобусе, но пройти пока можно. Поют — «Катюшу», «Калинку», уже неважно что — просто ревут. Спасибо Южной Африке-2010за вувузелы. Навстречу — люди в панковском прикиде, металлисты в косухах, и все объединены одним:нарисованным на щеках флагом. Рисуют тут же — боди-артистов на Никольской несколько десятков.
— Рос-си-я! — ревут, не прекращая. Те, что стоит у витрин, те, что оккупировал стоя и сидя скамейки, просто стоящие. А вот кто-то пытается зарядить старомодное -“Русские вперед!” — никто почему-то не подхватывает.
Едва ли не впервые за время чемпионата заметны пьяные. «Братан! Россия! Хлебни-ка, пацан, из моей банки!» — подскакивает благодушный и уже почти никакой мужик в голубом берете, обернутый российским флагом. И едва ли не впервые заметны серьезные фанаты, готовые чуть ли не драться. Но при этом — все-таки из последних сил благодушные. Благо, что 1:0 в нашу пользу.
Нет, уже 1:1! И шум несколько притихает. И все-таки поют, поют «Катюшу». Машут флагами. Вот пляшут в обнимку российский фанат с головой медведя и колумбиец в маске тигра, рядом стоят поляки и тунисцы. Но крики слышны только -“Россия!”
-На матче с Испанией было куда круче, — говорит Марина, длинноволосая девушка, разумеется, с триколором на щеке. — Тогда здесь вообще было не протолкнуться, меня зажало, я не могла пройти! Впервые мне на улице не хватало воздуха — так было тесно. Ну и пьяных было тоже много, конечно.
Откуда-то бежит еще один наш болельшик с бородой Деда Мороза. Или, может быть, Хоттабыча — который, как известно, выкинул в свое время на поле сразу 22мяча. Другой — грустный парень в толстовке Nirvana— идет с табличкой: I need tickets for final! Вот это оптимизм!
Звуки становятся громче. Ближе к центру больше становится девушек, застывающих в картинных позах с триколорами на щеках и делающих селфи.
-И плакал, и молился, когда наши играли с испанцами, — вспоминает Алексей Константинов, профессор одного из московских вузов, пришедший на Никольскую с женой. — Думал — не отступится ли от меня мой ангел за такие мелкие просьбы? Но ведь я не за себя просил — за Россию! И ангел помог — я же намолен моей мамой, а это не шутки!
Удивительное разнообразие головных уборов у российских болельщиков. И кокошники, и ушанки, и боярские шапки, и головы львов и медведей. А около Ветошного переулка — барабаны и дудки еще сильнее:в кругу пляшут лезгинку и русского. Танцы получаются похожи до неотличимости.
По-прежнему поют певцы с усилителями — но их совершенно не слышно. Потому что очень сильный звук вокруг. Поют опять «Калинку», опять «Катюшу» — вплоть до тех, кто едва держится на ногах от пива и усталости.
-Кра-со-та!Спа-сет-мир! — кричат парни, завернутые в триколоры, и пытаются обнимать девушек — одетых дорого и по-офисному, но с непременными триколорами на щеках.
-Наши братья! Россия — офигенно! — кричат с легким акцентом дагестанские ребята, завернутые в те же самые российские флаги. Им «подпевают» бразильцы и тунисцы.
Проще обругать, сказать, что это дрянь, — рассуждают на скамейке две пожилые интеллигентные дамы, наблюдающие за происходящим с явным удовольствием. — А это не дрянь, а национальное единение.
Когда забивают наши, это можно безошибочно определить на слух:децибелы зашкаливают даже в садовых кооперативах, не то что на Никольской. Когда забивают нам, этого можно не услышать вовсе:шум не сильнее обыкновенного. «Рос-си-я!» — продолжают скандировать болельщики, но словно бы как-то лениво. Все видимо заскучали — точнее, погрузились в телефоны с прямой трансляцией матча или прилипли к витринам, через которые видны экраны ресторанных телевизоров.
— Девочки, девочки! — здоровый мужик обхватил за плечи хрупкую барышню, стоящую на урне. Не подумайте плохого — просто хотел устроиться рядом, тоже увидеть дальний экран, на котором уже дополнительное время. Девушка сначала пугается, потом успокаивается:свои.
-Проигрываем, уже 2:1! — мрачно скрипучим голосом выдает лысый мужчина с телефоном. — И дополнительное на исходе.
Никольская заскучала. До конца матча считанные минуты. И все же — с каждой секундой все громче качается:“Россия! Россия!”. И еще новое:“Ну-жен гол!”. Кто же спорит — нужен…
Внезапный взрыв звуков — восторженного рева, свиста, топота, криков — возвещает чудо:наши сравнивают счет на последних минутах дополнительного времени! 2:2! «Братаааан!Братаааан!» — лезут обниматься самые пьяные. «Йес! Россия!» — орут девушки. «Красавцы!» — сдержанно улыбается бритый мужик. Разумеется, тоже с триколором на щеке.
Шумовой взрыв повторяется еще несколько раз. Когда Игорь Акинфеев поймал мяч. И когда хорватский его коллега поймать не смог. Увы, взрывов оказалось на один меньше, чем было нужно для победы.
-Это что… все?Погоди, должны еще по одному пробить! — не верит молодой парень, по пояс закутанный в российский флаг.
-Да он даже до мяча не дотронулся! — возмущается какая-то девушка.
— Сволочи!Вот сволочи! Ведь равный счет был! Несправедливо! — кипятятся еще девушки, видимо, редко смотрящие футбол.
Но электричество уже схлынуло. Люди — нет, не обозлились, скорее, перешли из состояния восторга в состояние светлой грусти. Если спросить, что в нынешнем мундиале для России самое необычное и продвинутое — скажу:именно это почти полное отсутствие злобности. Даже когда наши проигрывают.
Проигрывают, впрочем, красиво и с невероятным достоинством.
-А и все равно, что проиграли! — орет чей-то пьяный голос. И заводит снова: «Рос-си-я!» «Рос-си-я!». А за ним — первая робкая вувузела вступает, запускается вновь пляска и играет музыка. Из укромных парковок к Политехническому выворачивают черные машины с низкой посадкой и громкой музыкой изнутри. Люди идут вверх и вниз по улицам.
Крики «Рос-си-я!» постепенно сменяются, точнее, разбавляются новым и уже последним на этот вечер: «Мо-лод-цы!» А вслед за болельщиками — фольклорный ансамбль:девушки в отличных национальных костюмах поют «Я за то люблю Ивана».
-Не буду выбрасывать кокошник, — обсуждают спускающиеся в метро девушки. — Вон мексиканцы всегда болеют в своих сомбреро! А мы чем хуже?
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Карельские вести: последние новости
Это не те хорваты! Что стало с командой, подарившей России Евро-2008 Он ждал несколько лет, пока она заметит его. Но она была потрясена, когда он сделал это для нее! Он услышал крики женщины из соседнего дома. Но, когда он добрался туда, то не мог поверить тому, что он увидел там!
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