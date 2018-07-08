В Саратове в День семьи пройдет парад молодоженов

САРАТОВ, 8 июл — РИА Новости Эдуард Демьянец . Свадебный парад молодоженов и массовая регистрация браков впервые в Саратове пройдут на центральной пешеходной улице города в воскресенье в День семьи, любви и верности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления ЗАГС правительства области Юлия Скрипченко.

По словам Скрипченко, по просьбам влюбленных в День семьи, любви и верности, который выпал на воскресенье в этом году, будут открыты три ЗАГСа — Дворец бракосочетаний в Саратове, отдел ЗАГС в Балаково и отдел ЗАГС по Ленинскому району Саратова, где свои браки зарегистрирует 61 пара.

"Впервые в Саратове состоится массовая регистрация брака на Волжской пешеходной улице влюбленных, регистрация заключения брака которых будет намечена во Дворце бракосочетаний. В массовой регистрации примут участие восемь пар", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что всего в День семьи, любви и верности во дворце брак зарегистрируют 13 пар.

Молодожены проедут на «Чайках»…

"Свыше 50 влюбленных пар примут участие в параде молодоженов, посвященном десятилетию Дня семьи, любви и верности. Свадебный парад пройдет в Саратове впервые. Участниками парада станут пары, которые уже в браке, или те, кто планирует заключить брак, но все они будут в свадебных нарядах", — сказала Скрипченко.

По ее словам, участники парада с улицы Волжской на автомобилях, в том числе трех машинах «Чайка» из гаража правительства области, торжественно отправятся на Набережную Космонавтов, где у памятника влюбленным пройдет «свадебный марафон» и флешмоб. Затем участники парада станут участниками фотоссесии у стелы «Саратов» и моста Саратов — Энгельс.

"Название парада «Между нами любовь» выбрали сами саратовцы путем интерактивного голосования", — уточнила она.

…и покажут супружеский поцелуй

"Кульминацией праздника станет шоу-программа на Театральной площади с участием почетных лиц, юбиляров семейной жизни, творческих коллективов города и молодоженов — участников Саратовского свадебного бум-парада", — рассказала Скрипченко.

Она отметила, что на площади пройдет массовое исполнение свадебного вальса, клятвы любви и верности, а изюминкой станет супружеский поцелуй одновременно всех участников свадебного парада — это свыше 50 пар молодоженов.

Также пара, которая угадала итоговый счет прошедшего в субботу матча Россия — Хорватия в рамках чемпионата мира по футболу, на Театральной площади получит в подарок футбольный мяч с автографами команды саратовского футбольного клуба «Сокол», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Этот мяч в пятницу во время своего бракосочетания принесли в ЗАГС защитник «Сокола» Дмитрий Котюх и его невеста Алина.

Праздник Петра и Февронии в православной традиции отмечается уже более 500 лет. Этот церковный праздник стал светским 8 июля 2008 года. В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали подписи о признании данного праздника российским государством (обращение о «Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских)».