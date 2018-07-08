10 лайфхаков, которые помогут пережить перелет

СодержаниеТревожности и беспокойству — решительное «Нет»!Выбор места в салонеПитание перед полетом и перекус в воздухеПитьевой режим: больше водыСухость воздуха: что ей противопоставитьСон в небеОдежда и обувь: удобство превыше всего!Движение во время полетаРазвлечения в дорогуЗаложенность в ушах: это важноУкачивание: как с ним бороться

Наконец-то долгожданный отпуск! Забронирован номер в отеле, в новенький чемодан уложены солнцезащитные средства и модные наряды. И только одну неприятность еще предстоит пережить: длинный перелет к месту райского отдыха.

Не огорчайтесь. Советы от MedAboutMe помогут вам перенести даже длительный перелет без особенных проблем.

Тревожности и беспокойству — решительное «Нет»!

Несмотря на возрастающую мобильность населения нашей планеты, многие все еще испытывают смутную или совершенно явную тревожность, побаиваются авиаперелетов. А как же иначе? Ведь только авиастроители понимают, каким образом поднимается в небо и летит без помощи нечистой силы или применения хитрой магии огромная махина, которая явно тяжелее воздуха. Все остальные стараются об этой загадке не думать. Просто прячут тревожность глубоко внутри, поднимаются на борт и летят, надеясь, что и в этот раз пронесет.

Не идти же к морю пешком, так целого отпуска хватит только до дачи доковылять, да и то если она не слишком далеко.

На самом деле все не так страшно, даже если не разбираться в аэродинамике и самолетостроении. Достаточно статистики, которая гласит: авиаперелеты — самый безопасный способ попасть из одной точки земного шара в другую. На втором по безопасности месте — водный транспорт, на третьем — железнодорожный. Самый опасный из всех видов транспорта — автомобиль. Что совершенно не мешает большинству из нас каждый день пользоваться личным авто, такси, автобусом или, того хуже, маршруткой.

Только один из миллиона вылетевших самолетов рискует попасть в авиакатастрофу. Вероятность погибнуть в авиакатастрофе составляет 1:8000000. Если каждый день лететь на случайно выбранном рейсе, то на то, чтобы попасть в авиакатастрофу, понадобится около 21 года. Но и это не означает непременной гибели. Вопреки устоявшемуся мнению, вовсе не всякая авиакатастрофа заканчивается непременно массовой гибелью всех пассажиров. Статистика изучения сотен аварий, произошедших с самолетами различного класса, показывает: шанс выжить даже при падении на землю и разламывании корпуса лайнера довольно высок. Аналитики из США утверждают, что из всех пассажиров, попавших в авиационные происшествия, погибшие составляют около 5%.

Поэтому не надо бояться авиакатастроф. Лучше позаботиться о том, чтобы перелет прошел с минимальными негативными последствиями для организма и не испортил ни минуты предстоящего отдыха.

На что же следует обратить внимание при подготовке к полету?

Выбор места в салоне

Путешествовать в небе с комфортом в эконом-классе — задача не из легких. Потому что эконом-класс потому так и называется, что авиакомпании склонны экономить на всем, включая место для ваших ног, локтей и ручной клади.

Особенно страдают в полете рослые, длинноногие и вообще габаритные пассажиры, и их соседи тоже.

Можно ли как-то минимизировать это неудобство?

Можно. Регистрацию на рейс лучше делать заранее, выбрав место у аварийного выхода — там есть дополнительное место для ног. Несколько просторнее также в первом ряду кресел.

Обратите внимание: у кресел в последнем ряду спинки, как правило, не откидываются назад. Если пассажир перед вами решит поспать, откинув спинку, ваше пространство уменьшится до минимума.

Если вы планируете поспать — выбирайте место у окна. Хотите во время полета вставать и разминаться — лучше садиться у прохода.

Питание перед полетом и перекус в воздухе

В полете организм испытывает стресс, что отражается и на пищеварении. Например, во время перелета усиливается газообразование в кишечнике, что чревато, как минимум, вздутием живота и дискомфортом.

Поэтому избегайте перед перелетом употребления продуктов, вызывающих усиленное газообразование: капусты, бобовых, яблок, лука, чеснока, редиски. Лук и чеснок стоит исключить из своего предполетного питания и по причине их характерного запаха — если, конечно, не хотите весь полет быть причиной негодующих взглядов и приглушенных ругательств.

Особенного отношения требует угощение, предлагаемое авиакомпаниями. К сожалению, довольно часто эта пища не отличается высоким качеством и безопасностью. Если возможно, то лучше от нее отказаться.

Можно взять для перекуса немного орехов, высококалорийных фиников, батончиков мюсли, и небольшую плитку самого черного шоколада, который найдете.

Перед рейсом можно поесть, но не позднее, чем за полтора-два часа, и без излишеств.

Питьевой режим: больше воды

В самолете очень сухой воздух, и организм быстро теряет влагу. Это может привести к ухудшению самочувствия, головной боли.

По существующим правилам, вы можете взять с собой на борт не более 1 литра жидкостей, причем расфасованных в емкости по 100 мл или меньше. Но никто не запретит вам взять с собой на борт бутылку, которую можно попросить наполнить у бортпроводницы. Таким образом вы сможете поддерживать питьевой режим, восполняя потери жидкости.

Внимание: пить лучше всего простую или минеральную воду без газа. Кофе, сладкие газированные напитки и алкоголь не восполняют потери влаги, и могут даже ухудшить состояние.

Сухость воздуха: что ей противопоставить

Человеку для комфорта нужна влажность воздуха от 45 до 60%. В салоне самолета влажность не превышает 15%, а часто бывает еще ниже.

От сухого воздуха в салоне страдает все: глаза, кожа, слизистая носоглотки. Чтобы уменьшить негативные последствия, примите меры заранее: запаситесь увлажняющим кремом и мицеллярной водой для лица, увлажняющим спреем для носа, каплями для глаз.

Если вы носите линзы, то на время полета их лучше снять и заменить очками. Это поможет избежать пересыхания глаз, раздражения и покраснения. В любом случае лучше иметь при себе «искусственную слезу».

Важно увлажнять слизистую носоглотки, стремительно пересыхающую в полете. Это нужно не только ради того, чтобы избавиться от дискомфорта при дыхании, но и в качестве профилактики респираторных заболеваний. Слизистая выполняет барьерную функцию только тогда, когда она достаточно влажная. Если в носоглотке воцарится сухость, ворота инфекции будут открыты.

Поэтому увлажнять организм нужно не только изнутри, но и снаружи: брызгать на кожу мицеллярной водой, капать в глаза «искусственную слезу», орошать слизистую носоглотки физраствором или морской водой.

Сон в небе

Лучший способ сократить время полета — хорошенько поспать. Что для этого нужно?

Некоторые стараются поменьше спать перед полетом, чтобы заснуть в небе не составило труда. Но на самом деле недосыпание еще никому не пошло на пользу. Перед полетом все-таки лучше выспаться нормально, чтобы не ухудшить свое самочувствие в и без того стрессовой ситуации.

Можно начать принимать отвар пустырника — и сделать это заранее.

Следует также позаботиться о своем комфорте во время сна. Для этого нужно подобрать удобную дорожную подушку, запастись пледом и маской для сна.

Теоретически все это авиакомпании могут и предлагать, но вовсе не факт, что подушек и одеял хватит на всех, как и светонепроницаемых масок.

Подушка поможет расслабить мышцы шеи и избежать головной боли. Плед будет очень уместным, когда в салоне станет прохладно. А маска даст возможность легко заснуть.

Одежда и обувь: удобство превыше всего!

Даже если вы летите не в отпуск, а в командировку, и сразу после посадки вам нужно быть в деловом костюме, это не повод просидеть в нем весь полет. Все равно после нескольких часов сидения в кресле костюм не будет выглядеть опрятно. Поэтому возьмите за правило: в полет, если он продолжается больше 4 часов, одеваться удобно. Так, чтобы ничего нигде не сдавливало, не стесняло движений.

Это относится и к обуви: в полет следует надевать удобную обувь без каблука. А еще лучше — взять с собой мягкие матерчатые тапочки.

Переодеться и переобуться можно в конце полета, в самолете или аэропорту.

Обязательно возьмите в ручную кладь что-нибудь теплое: в салоне бывает очень прохладно. Во всяком случае, свитер и теплые мягкие носки точно не помешают.

Если предстоит длинный перелет, стоит обзавестись компрессионными гольфами или колготками. Особенно, если уже есть признаки варикозного расширения вен и склонность к тромбозу нижних конечностей. Это поможет кровеносным сосудам оставаться в тонусе, улучшит кровообращение и избавит от отеков и боли в ногах.

Движение во время полета

Сидеть сиднем все время полета вредно. Надо давать организму возможность немного размяться. Можно и нужно вставать, чтобы пройтись по салону несколько раз. Каждый час стоит делать упражнения для шеи, потягиваться, совершать сгибательно-разгибательные и вращательные движения стопами. Можно встать и несколько раз подняться на носочки, пройти несколько шагов на пятках, внешней и внутренней сторонах стопы, присесть, наклониться.

Разумеется, все это следует делать тогда, когда не горит табло, требующее оставаться на месте с пристегнутыми ремнями и так, чтобы не причинять неудобства другим пассажирам.

Развлечения в дорогу

Длинный перелет — отличный повод прочитать, наконец, книгу, до которой все не доходили руки. Или вспомнить детство и поиграть в Тетрис, разгадать пару кроссвордов, собрать, наконец, кубик Рубика. Или просто закрыть глаза, надеть наушники, и погрузиться в любимую музыку или прослушивание аудиокниги.

Авиакомпании часто предлагают пассажирам наушники, но лучше все-таки взять свои, потому что выданные бортпроводницей будут не самого лучшего качества.

Кстати, постарайтесь не забыть зарядные устройства и запасные элементы питания для своих гаджетов: на длинный перелет их заряда наверняка не хватит.

Заложенность в ушах: это важно

Никуда от этого не деться. В самолете уши закладывает у всех. Это связано с перепадами давления. В салоне самолета оно изменяется раньше, чем в барабанной полости уха. Для выравнивания давления внутри и снаружи в ухе есть евстахиевы трубы, соединяющие барабанную полость через носоглотку с внешней средой.

Чтобы произошло выравнивание давления и исчезла заложенность в ушах, можно от души зевнуть с открытым ртом, сделать несколько небольших глотков или сосательных движений.

Но все это работает, только если нет насморка и отекшая слизистая не закупоривает устье евстахиевых труб. В противном случае выравнивания давления не происходит и может развиться аэроотит, с которым без врача справиться не получится.

Если все-таки приходится лететь с насморком, перед полетом стоит воспользоваться сосудосуживающими каплями, помогающими устранить на время отек носоглотки.

Кстати, отек может развиться и из-за пересыхания слизистой, поэтому про спрей для носа с морской водой или физраствором забывать тоже не следует.

Укачивание: как с ним бороться

Укачивает не всех, но некоторые страдальцы начинают испытывать дурноту еще до взлета, от одного только гула самолетных турбин.

Часто тошнота появляется как реакция на стресс. Предупредить эту неприятную реакцию организма можно приемом пустырника за несколько дней до полета.

Спровоцировать тошноту может недосып, усталость, алкоголь, и некоторые особенности организма — например, слабый вестибулярный аппарат.

Купировать приступ дурноты можно разными способами.

Направить на лицо струю холодного воздуха из кондиционера. Только не переусердствуйте: так можно быстро пересушить слизистую и подхватить простуду. Мелкими глотками выпить холодной воды. Сходить в туалет и умыться холодной водой. В крайнем случае — обтереть лицо, шею, руки до локтей влажной салфеткой. Если укачало, в иллюминатор лучше не смотреть, иначе приступ усилится. Лучше сосредоточить взгляд на точке в дальнем конце салона и сделать несколько глубоких вдохов. Можно также взять специальный пакет, предусмотрительно приготовленный авиакомпанией, и… нет, не то, что вы подумали. В пакет следует подышать. Просто приложить его к лицу и дышать пару минут. Повышенное содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе поможет справиться с приступом.

Если о склонности к укачиванию известно заранее, за полчаса до взлета можно принять специальные средства от этой напасти. В аптечках бортпроводников они тоже есть, но лучше принять превентивные меры.

Комментарий экспертаДоктор Тимоти Осия, врач олимпийской команды США по гребле

За время, в течение которого я работал спортивным врачом нашей команды гребцов, нам приходилось очень много летать. Причем, даже после длинного перелета в другое полушарие спортсменам нужно оставаться в хорошей физической форме. Впрочем, это желательно для всех пассажиров. Поэтому я и хочу поделиться своим опытом дальних перелетов.

Не берите с собой в салон слишком много ручной клади. В полете эконом-классом вам будет больше всего не доставать свободного пространства. Не стесняйтесь вставать и ходить, чтобы размяться. В крайнем случае, можете сделать вид, что вам срочно нужно в туалет. Обязательно пейте простую воду. Не кофе, не виски, не «Кока-колу», а обычную чистую воду без газа. Не налегайте перед полетом на овощи и фрукты, чтобы не мучиться в полете от метеоризма. Лучше перекусить отварной куриной грудкой, запеченной рыбой или парой яиц с тостами. Возьмите с собой теплые носки без резинок или тапочки. Даже удобную обувь в длинном перелете лучше снять, а босые ноги вряд ли вызовут восторг у окружающих. Кроме того, это негигиенично, да и просто холодно. Возьмите с собой пару хороших затычек для ушей или наушников. Это поможет не обращать внимания на шум. Перекус лучше взять с собой. Только предварительно стоит уточнить у авиакомпании, какие продукты можно проносить в салон, а с какими вас туда не пропустят.

Счастливого полета и мягкой посадки!

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