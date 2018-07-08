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«На ногах скотч, рукава до пола»: в сети обсудили странный образ Виктории Дайнеко
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«На ногах скотч, рукава до пола»: в сети обсудили странный образ Виктории Дайнеко 

Eva.ru 41 минуту назад
Фото: Eva.ru
В очередной раз Виктория Дайнеко подвергла себя критике, опубликовав провокационный фотоснимок. Конечно, предметом бурного обсуждения стал стиль популярной певицы, который уже не раз удивлял своей несуразностью.
Вкус Виктории Дайнеко вызывает сомнения у большинства интернет-пользователей, так как выбирает она для выхода в свет или на простую прогулку довольно неординарные наряды. Порой женщину становится жалко, ведь, скорее всего, она прислушивается не только к собственному мнению, но и доверяется профессионализму стилиста, из-за которого ей потом приходится краснеть. И в этот раз артистка не отличилась, вновь представ в необычном одеянии: странные туфли с прозрачными ремешками, больше напоминающими клейкую ленту, и на несколько размеров больше положенного свитшот.
По всей видимости, виновнице шума нравится, когда её активно обсуждают, а поскольку музыкальное творчество её на сегодняшний день пользуется не самым большим спросом, создает вокруг себя ажиотаж другими методами, пусть и провоцирующими негатив. Увидев такое самовыражение певицы, интернет-пользователи принялись высмеивать её и попросили задуматься над стилем, обратиться к опытному имиджмейкеру, который направит её экстравагантное нутро в правильное русло. «На ногах какой-то скотч, рукава вообще до пола, хоть протирай.. вопрос: зачем?» «Неужели вы сами не видите, как это ужасно выглядит?» «Вкус у вас странный, ну не идет вам эта нестандартность…» «Слов нет, как так можно одеваться, это же надо вот так подбирать все обдуманно, неужели вы сами это делаете? „Да она просто пытается привлечь внимание к себе!“
Но все же больше, чем вкус Виктории, муссируют её примирение с бывшим супругом. В сети активно обсуждают возможность воссоединения пары, которая долгое время была в разладе.
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