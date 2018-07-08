Любимые «блошки» дизайнеров: куда идти за винтажем и антиквариатом

Купить классную мебель и декор за символическую цену, научиться торговаться и находить шедевры среди вещей, от которых владельцы мечтают поскорее избавиться, и просто получить незабываемые впечатления — за всем этим стоит идти на блошиные рынки. Какие именно — рассказали дизайнеры.

Адрес: Quai Jean Jaurès, LʼIsle-sur-la-Sorgue

Время работы: каждое воскресенье, 6:00–18:00 Зачем идти: это очень известный рынок в Провансе — и второй по величине после парижского. Правда, здесь скорее всего придется провести немало времени — многие продают просто ненужные старые вещи. Зато если потратить на поиски пару часов, можно найти настоящие сокровища практически даром.

Бонус: потрясающие виды (деревня опутана каналами, за что ее называют «сельской Венецией») и рынок с вкуснейшими продуктами поблизости.

Адрес: Carrer de los Castillejos, 158 Avinguda Meridiana, Barcelona

Время работы: каждые понедельник, среду, пятницу и субботу, 9:00–20:00 Зачем идти: прикоснуться к истории — рынок ведет ее от одного из старейших уличных базаров Европы. В часы перед открытием проводятся публичные аукционы — можно выгодно купить интересные вещи. Если хотите пообщаться с настоящими старьевщиками и найти действительно стоящие предметы — вам на нижние этажи. Лайфхак: не стоит слишком наряжаться — чем лучше вы одеты, тем выше для вас цены.

Бонус: рынок крытый — можно не бояться плохой погоды. А еще есть парковка.

Адрес: Piazza Paolo Camerini, Piazzola sul Brenta PD Время работы: каждое последнее воскресенье месяца, 8:00–18:00 Зачем идти: можно найти множество сокровищ — от антикварной мебели XV века до предметов обихода конца XX века.

Бонус: рынок проходит на красивой площади прямо напротив Villa Contarini, построенной Андреа Палладио в XVI веке. Изысканное архитектурное окружение, море вдохновения и потрясающие находки — вы еще долго будете под впечатлением от этого удивительного места.

Адрес: 124 Rue des Rosiers, Saint Ouen

Время работы: суббота, 9:00–18:00, воскресенье, 10:00–18:00, понедельник, 10:00–17:00 Зачем идти: даже если вы не любитель блошиных рынков, этот стоит посетить как местную достопримечательность — его признали зоной защиты архитектурного и природного наследия. Здесь совершенно особая атмосфера — вы словно попадете на экскурсию в музей антиквариата. Лайфхак: чтобы экскурсия получилась действительно бесплатной, внимательно смотрите за своими вещами.