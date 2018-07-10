Красноярские спасатели освободили кота, застрявшего под капотом автомобиля

Красноярские спасатели помогли коту выбраться из-под капота автомобиля.

Как рассказали в КГКУ «Спасатель», в службу поступил звонок от местного жителя. Он сообщил, что на проспекте Красноярский рабочий, в моторном отсеке его автомобиля, сидит кот. Мужчина попросил спасателей помочь ему достать животное. Сам вызволить кота он не смог, и уже опаздывал на работу.

Спасатели прибыли на место и помогли коту выбраться. К счастью, операция прошла успешна. Жизни и здоровью домашнего питомца ничего не угрожает.