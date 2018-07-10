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Красноярские спасатели освободили кота, застрявшего под капотом автомобиля
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Красноярские спасатели освободили кота, застрявшего под капотом автомобиля 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярские спасатели помогли коту выбраться из-под капота автомобиля.
Как рассказали в КГКУ «Спасатель», в службу поступил звонок от местного жителя. Он сообщил, что на проспекте Красноярский рабочий, в моторном отсеке его автомобиля, сидит кот. Мужчина попросил спасателей помочь ему достать животное. Сам вызволить кота он не смог, и уже опаздывал на работу.
Спасатели прибыли на место и помогли коту выбраться. К счастью, операция прошла успешна. Жизни и здоровью домашнего питомца ничего не угрожает.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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