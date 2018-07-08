Ещё
Обследования, которые надо пройти в 30, 40 и 50 лет: запишись к врачу!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обследования, которые надо пройти в 30, 40 и 50 лет: запишись к врачу! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Чтобы быть спокойной за свое здоровье, сохрани себе список обследований, которые нужно делать регулярно!
Да, страшно. Мы вообще не очень-то любим ходить по врачам, потому что эскулапы так и норовят напугать («Где ж вы были, милочка?»), наговорить непонятного («У вас параскаведекатриафобия!») или просто, чего греха таить, развести на деньги (приходишь с насморком — направляют к гинекологу, кардиологу, неврологу и гастроэнтерологу). Именно поэтому сохрани себе и поделись с близкими нашим списком обследований. В нем нет ничего лишнего, все просто и понятно. И совсем не страшно! В 30 лет: С точки зрения медицины, ты совсем молодая. Поэтому тебе и нужно-то всего ничего: раз в год проходить… 1. Гинекологическое обследование Включает в себя:
осмотр молочных желез проверку у гинеколога мазок на микрофлору влагалища ПЦР — проверка на различные урогенитальные инфекции
2. Обследование сердечно-сосудистой системы Включает в себя:
измерение давления сдачу крови на холестерин и липиды
3. Дерматологическое обследование
Включает в себя
Осмотр всех родинок дерматологом-онкологом с помощью специальной лампы
4. Обследование у офтальмолога Включает в себя:
Визит к офтальмологу и проверку зрения стандартным методом — по таблице
5. Обследование почек Включает в себя:
общий анализ мочи
6. Обследование эндокринной системы Включает в себя:
анализ крови на гормоны (ТТГ, Т4 свободный) УЗИ щитовидной железы
7. Обследование у стоматолога Включает в себя:
проверку и лечение кариеса удаление зубного налета и камней
В 40 лет: Именно в этом возрасте начинают проявляться болезни, которые при отсутствии внимания могут стать хроническими. Задави их в самом зародыше! К обследованиям, которые проходят 30-летние, добавляются:
1. Проверка показателей крови Включает в себя:
Анализ крови на сахар (раз в год) Анализ крови на холестерин (раз в год)
2. Полное гинекологическое обследование Включает в себя:
маммографию (раз в 3 года) проверку у гинеколога (раз в год) мазок на микрофлору влагалища (раз в год) ПЦР — проверка на различные урогенитальные инфекции (раз в год)
В 50 лет Даже если тебе далеко до этого возраста, расскажи об этом маме, тете или старшей сестре! Помимо всех перечисленных выше проверок, в 50 нужно пройти:
1. Обследование у отоларинголога Включает в себя:
аудиограмму (раз в год)
2. Онкологическое обследование Включает в себя
маммографию (раз в полгода) анализ крови на онкомаркеры (раз в год)
3. Обследования опорно-двигательного аппарата
Включает в себя:
осмотр ревматолога (раз в год) рентген костей (раз в 3 года)
Чувствуй себя уверенно и будь здорова!
Карельские вести: последние новости
Он ждал несколько лет, пока она заметит его. Но она была потрясена, когда он сделал это для нее! Лето на «Сплетнике»: Эмили Ратажковски и Джиджи Хадид загорают в бикини на яхте в Греции Мама берет своего сына аутиста в магазин, чтобы купить подарок ко дню его рождения. Но он был шокирован, когда менеджер сделал это!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Российские звезды до и после пластики13
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать25
Наболело: «После школы меня украли замуж»45
Тилль Линдеманн высказался о романе с Лободой17
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение