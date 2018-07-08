Обследования, которые надо пройти в 30, 40 и 50 лет: запишись к врачу!

Чтобы быть спокойной за свое здоровье, сохрани себе список обследований, которые нужно делать регулярно!

Да, страшно. Мы вообще не очень-то любим ходить по врачам, потому что эскулапы так и норовят напугать («Где ж вы были, милочка?»), наговорить непонятного («У вас параскаведекатриафобия!») или просто, чего греха таить, развести на деньги (приходишь с насморком — направляют к гинекологу, кардиологу, неврологу и гастроэнтерологу). Именно поэтому сохрани себе и поделись с близкими нашим списком обследований. В нем нет ничего лишнего, все просто и понятно. И совсем не страшно! В 30 лет: С точки зрения медицины, ты совсем молодая. Поэтому тебе и нужно-то всего ничего: раз в год проходить… 1. Гинекологическое обследование Включает в себя:

осмотр молочных желез проверку у гинеколога мазок на микрофлору влагалища ПЦР — проверка на различные урогенитальные инфекции

2. Обследование сердечно-сосудистой системы Включает в себя:

измерение давления сдачу крови на холестерин и липиды

3. Дерматологическое обследование

Включает в себя

Осмотр всех родинок дерматологом-онкологом с помощью специальной лампы

4. Обследование у офтальмолога Включает в себя:

Визит к офтальмологу и проверку зрения стандартным методом — по таблице

5. Обследование почек Включает в себя:

общий анализ мочи

6. Обследование эндокринной системы Включает в себя:

анализ крови на гормоны (ТТГ, Т4 свободный) УЗИ щитовидной железы

7. Обследование у стоматолога Включает в себя:

проверку и лечение кариеса удаление зубного налета и камней

В 40 лет: Именно в этом возрасте начинают проявляться болезни, которые при отсутствии внимания могут стать хроническими. Задави их в самом зародыше! К обследованиям, которые проходят 30-летние, добавляются:

1. Проверка показателей крови Включает в себя:

Анализ крови на сахар (раз в год) Анализ крови на холестерин (раз в год)

2. Полное гинекологическое обследование Включает в себя:

маммографию (раз в 3 года) проверку у гинеколога (раз в год) мазок на микрофлору влагалища (раз в год) ПЦР — проверка на различные урогенитальные инфекции (раз в год)

В 50 лет Даже если тебе далеко до этого возраста, расскажи об этом маме, тете или старшей сестре! Помимо всех перечисленных выше проверок, в 50 нужно пройти:

1. Обследование у отоларинголога Включает в себя:

аудиограмму (раз в год)

2. Онкологическое обследование Включает в себя

маммографию (раз в полгода) анализ крови на онкомаркеры (раз в год)

3. Обследования опорно-двигательного аппарата

Включает в себя:

осмотр ревматолога (раз в год) рентген костей (раз в 3 года)

Чувствуй себя уверенно и будь здорова!