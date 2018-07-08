В пещере Кхао Лунг, возможно, началась активная фаза спасательной операции

Вместе с родителями пропавших подростков к месту спасательной операции в пещере Кхао Лунг прибыли 13 машин скорой помощи и дополнительные группы дайверов из Министрества обороны Таиланда. По всей видимости, в ближайшее время может начаться операция по вызволению юных футболистов из полузатопленной пещеры.

Ранее стало известно, о сильном сокращении возможного срока проведения спасателльногй операции: специалисты заявили, на это есть не более четырех дней. Такие жесткие рамки объясняются усилением дождей в этом районе — большое количкство осадков может полностью затопить пещеру, в которой заперты юные футболисты. Таким образом, самый безопасный, но долгий план, рассматривавшийся спасателями — дождаться естественного полижегния уровня воды — не сработал. Мощные насосы, вот уже несколько дней круглосуточно откачивающие из пещеры воду, не справляются в огромным притоком влаги.

По всей вероятности, школьников решено спасать с помощью аквалангов. Как сообщалось, в течение нескольких последний дней подростков интенсивно обучали навыкам подводного плавания. Каждому из мальчиков придется самостоятельно, в сопровождении взрослых дайверов преодолеть сложнейший маршрут по затопленным гротам и коридорам пещеры. Особенно опасным считается участок, расположенный примерно посередине четырехкилометрового пути. Подземный лаз в этом месте сильно сужается и делает крутой подъем вверх. Ширина прохода, по данным дайверов, составляет здесь всего 40 сантиметров.

Именно сложность маршрута, а так же то, что никто из ребят раньше не плавал, заставило спасателей стараться найти альтернативный план вызволения детей. Большая группа волонтеров пыталась найти какой-нибудь альтернативный пусть в пещеру, по безуспешно.

Ранее специалисты отказались от другого плана — пробурить отверстие с поверхности непосредственно в подземный зал, где находятся школьники. Возникли опасения, что земляные работы могут вызвать обвал, а так же у специалистов было уверенности, что они смогут достаточно точно определить в джунглях необходимую точку для бурения.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в пещере, где ожидают помощи 12 школьников и их тренер начинает заканчиваться кислород и увеличивается процент содержания углекислого газа. Поэтому ждать до ноября, пока кончатся дожди, как планировалось ранее, теперь нельзя. Нужно действовать как можно скорее.