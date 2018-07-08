Ещё
В Таиланде начали выводить детей из затопленной пещеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Таиланде начали выводить детей из затопленной пещеры 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Спасатели начали операцию по выводу детей из затопленной пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай на севере Таиланда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.
По словам главы штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанаконы, команда из 13 водолазов отправилась в дальний район пещеры. Выхода детей следует ожидать не раньше 17:00 по московскому времени.
От входа в пещеру удалили всех журналистов, родителей и родственников школьников провели внутрь. На площадке перед Тхам Луанг находятся 13 автомобилей скорой помощи.
Группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет — школьники и футбольный тренер — застряли в пещере в провинции Чиангмай на севере страны. Они зашли туда, пока было сухо, однако вскоре начался ливень, вход затопило и завалило камнями. Их нашли только спустя 10 дней. 3 июля появилась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года — до окончания сезона дождей.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Российские звезды до и после пластики13
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать25
Наболело: «После школы меня украли замуж»45
Тилль Линдеманн высказался о романе с Лободой17
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение