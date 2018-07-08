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Никитин поздравил нижегородцев с Днем семьи
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Никитин поздравил нижегородцев с Днем семьи 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Уважаемые нижегородцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Это чудесный праздник, в самом названии которого присутствуют основные ценности нашего общества. Без них немыслима жизнь каждого человека и человечества в целом!
С семьи начинается путь ребенка в этом мире, затем создание семьи символизирует вступление во взрослую жизнь и готовность брать ответственность за судьбы других людей. Любовь — это величайшее чувство на Земле. «Все движется любовью», — писал Осип Мандельштам, и с этим невозможно спорить. А верность жизненно необходима не только в семейной жизни: преданность своему делу, идеалам, Родине ценились во все времена.
Укрепление института семьи — один из приоритетов государственной политики России. Этой работе уделяется самое пристальное внимание в Нижегородской области. Появляются новые виды поддержки, а сама она становится более адресной. Результаты уже есть: в 2018 году количество многодетных семей в регионе выросло почти на 10%. Это значит, что все больше пар решаются на третьего ребенка, видят перспективы развития и укрепления своего маленького мира!
В этот праздник хочется пожелать всем семейного счастья и благополучия! Пусть беды и невзгоды обходят вас стороной, а в доме всегда царит радость и мир!»
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Женский форум
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