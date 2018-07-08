Королева Виктория. Первая в истории невеста в белом

Королева Виктория и принц-консорт Альберт поженились по любви, родили девятерых детей. Это была любовь до гроба, хотя она пережила его на сорок лет. В сказках про счастливые семьи пишут: «Они жили долго и счастливо и умерли в один день». Мы не можем так сказать про семейную чету правителей Великобритании Викторию и Альберта, тем не менее это была невероятно счастливая, любящая и верная пара. Возможно, в мечтах именно о такой любви и верности невесты всего мира стали выбирать для свадьбы платья белого цвета, ведь в белоснежном наряде первой пошла под венец именно Виктория, королева, которая сумела выйти замуж по любви, что бы там ни пели про браки королей и королев.

Любовь нечаянно нагрянет

Будущая королева Виктория представляла династию, не отличавшуюся строгими нравами. Старшие поколения ее семьи вели весьма разгульную жизнь, впрочем, так же как и другие представители английской знати в ХVIII и начале ХIХ века. Мать принцессы, происходившая из гораздо более пуританского немецкого княжеского семейства, считала английское высшее общество — вместилищем распутства, а потому растила девочку, которая могла занять британский престол, в крайней строгости и вдали от света. Она контролировала дочь везде и во всем. Виктории было запрещено плакать на публике, разговаривать с незнакомцами, а во избежание всяких недоразумений она до свадьбы должна была спать в спальне матери. Вероятно, это правило крайне угнетало молодую барышню, отдельную спальню она заполучила все же раньше, чем вышла замуж за своего кузена Альберта Саксен-Кобург-Готского. Когда в восемнадцать лет стала королевой, первым королевским распоряжением она велела вынести ее кровать из спальни матери. Замуж она вышла только через два с половиной года.

Она влюбилась настолько, что уже на следующий день пригласила кузена в кабинет и сама сделала предложение. Альберт предложение принял.

В принципе, это должен был быть брак по расчету. О бракосочетании Виктории и Альберта мечтал их общий дядя король Бельгии. Ее матери эта партия тоже казалась весьма выгодной. Но это была любовь. Правда, не с первого, а со второго взгляда. При первой встрече, Виктории тогда было 17 лет, так же как и ее будущему супругу, юноша не произвел на нее ни малейшего впечатления. В письме к дяде королю, который и устроил эту встречу, она назвала Альберта «деликатным желудком», даже «инвалидом», а заодно добавила, что питает отвращение к самой мысли о браке. Все радикально изменилось, когда два года спустя Альберт с братом приехали погостить в Виндзор. Королева влюбилась мгновенно, в дневнике она пишет про изысканный нос, изящные усы, едва заметные бакенбарды, широкие плечи и тонкую талию Альберта. Она влюбилась настолько, что уже на следующий день пригласила кузена в кабинет и сама сделала предложение. Альберт предложение принял. Через полгода играли свадьбу, для которой влюбленная Виктория надела белое платье, украшенное флер д’оранжем, белыми цветками апельсина, и белоснежную фату. Платье она придумала сама и стала законодательницей новой моды, ведь до нее для венчаний выбирали яркие наряды. Именно после появления в газетах свадебных фотографий Виктории и Альберта невесты стали выбирать белый.

Образцово-показательное семейство

Первая брачная ночь явно не разочаровала воспитанную строгой матерью девушку. В дневнике она крайне откровенна: «Я никогда, никогда не проводила такого вечера! Мой дорогой Альберт, его большая любовь и преданность дали мне чувство небесной любви и счастья, которое я никогда не надеялась почувствовать раньше! Он заключил меня в свои объятья, и мы целовали друг друга снова и снова! Его красота, его сладость и мягкость — как я могу когда-нибудь быть действительно благодарна за такого мужа! Это был самый счастливый день в моей жизни!».

В письмах друзьям он уверял, будто «чувствовал физическое недомогание при простой мысли о супружеской измене».

В общей спальне они проводили немало времени. За семнадцать лет супружеской жизни королева Виктория родила четырёх сыновей и пять дочерей. Эта королева всей душой верила, что предназначение женщины состоит в рождении и воспитании детей, даже если она правит империей, где никогда не заходит солнце. Она вообще считала, что женщина не должна заниматься мужскими делами, в частности политикой, и была благодарна супругу, когда тот взялся за государственные дела, хотя должен был согласно британским обычаям оставаться просто принцем-консортом, мужем при королеве. Историки до сих пор спорят, любил ли Альберт Викторию так же пылко и страстно, как она его. Доподлинно это установить не удастся. Но мы точно знаем, что в письмах друзьям он уверял, будто «чувствовал физическое недомогание при простой мысли о супружеской измене». Не было в их жизни ни измен, ни скандалов. Поссорились они только один раз, когда разошлись во мнениях относительно лечения заболевшей дочки. Якобы дело дошло до слез и хлопанья дверьми. Альберт тогда написал ей, что она может поступать, как хочет, но смерть девочки будет на ее совести. Виктория уступила. Альберт умер в 1861 году, последними стали его слова: «О, моя дорогая жена!». У нее впереди было еще сорок лет жизни и вдовства.

Безутешная вдова и нелепые слухи

После смерти любимого королева Виктория стала затворницей, почти не выходила из спальни, где все было так же, как и при живом Альберте, — его любимые цветы, книги, лакомства, пижама, которую клали на кровать слуги по распоряжению вдовы. Королева никого не принимала, не участвовала в публичных церемониях. По стране поползли слухи, что Виктория занимается столоверчением в надежде вызвать дух мужа, часами беседует с ним и, вообще, потихоньку сходит с ума. В дворцовом парке она построила великолепный мавзолей для усопшего и регулярно молилась у гроба. А еще она начала ставить памятники мужу по всей стране. Через несколько лет Виктория все же смогла вернуться к королевским делам, но до конца жизни носила траур по «своему ангелу». Когда возле уже престарелой Виктории появился некий мистер Браун, к которому она была очень привязана и с которым проводила много времени, опять поползли слухи, теперь уже не о сумасшествии, а о любовнике королевы. Но скорее всего, это был просто друг для душеспасительных разговоров. Любовную связь подтвердить не удалось даже после смерти королевы Виктории. Виктория умерла уже в ХХ веке, в 1901 году, и завещала похоронить себя рядом с Альбертом, в белом платье и в белоснежной фате, той самой, в которой когда-то венчалась. Фате, похожей на те, что надевают теперь невесты всего мира, считая залогом любви и лебединой верности.