«А знает ли о свадьбе сам жених?» Пять забавных историй о настоящей любви

День Петраи и Февроонии — день памяти святых, покровителей семьи и брака — отмечают в России и на Кубани 8 июля. «АиФ-Юг» собрал несколько зарисовок о любви из жизни наших читателей, которые заставят улыбнуться.

Неудачное падение и сомнительный подарок

«Мне понравилась история про любовь, которую наблюдала со стороны, — рассказывает Светлана Мамина. — Прошёл дождь. стою в Краснодаре на остановке «Кооперативный рынок». Лужи, мерзко. И идёт пара. Издалека понимаю, что-то не так. Поняла, когда поравнялись.

Девушка идёт в мужских туфлях размера примерно 45. Парень держит её за руку и гордо шлёпает по мостовой… в носках! И несёт в другой руке девичьи туфли со сломанным каблуком. И было так понятно, что любовь… Дух захватило. Не только у меня. Светлее на улице стало».

«Однажды я опаздывала и, влетая в автобус, завалилась, — вспоминает Наталья Чернова . — Падая, инстинктивно попыталась за что-то ухватиться. Этим чем-то (кем-то точнее), оказался парень. Он пытался меня поддержать, но поздно. Я вместо руки схватилась за его спортивные штаны. Падая, я увлекла их вниз и, грубо говоря, просто стянула.

И вот процесс падения завершен. Я стою перед ним на коленях, обнимая руками его ноги и уткнувшись лицом в ту самую область, с которой сняла штаны. Парень оказался с чувством юмора. Поглаживая меня по голове, он произнес: «О, да, детка!». Пассажиры смеялись, а мы с парнем уже семь лет, как женаты».

«Моей сестричке было года четыре, и она собралась замуж, — говорит Нина Парфёнова. — Склеила колечко из фольги, фату из марли соорудила, маме рассказала о предстоящей свадьбе. Мама растрогалась, потом спросила, а знает ли о торжестве жених? На что получила ответ: они с девчонками в туалет его силой затащат. Интересно также, что женихом мальчишка был избран после того, как он сестренку за лоб укусил».

«Моему семилетнему сыну страшно нравится соседская девочка, — объясняет Елена Бережнова. — Он уже решил, что она будет ему женой, это не обсуждается. Накопил денег и подарил невесте (а ей шесть лет) нечто совершенно на его взгляд особенное и «женское». Гигиенические прокладки. Мама девочки со мной не здоровается».

Большие серые глаза

«Я была молодой, эффектной, проблем с поклонниками никаких, но… Сердце тосковало по большой любви, такой, как в кино и книгах, — рассказывает Надежда Смагина. — Первый телефонный звонок раздался, когда я уже погружалась в сладкую дрему. Приятный мужской голос, назвавший мое имя, был мне совершенно не знаком. Второй и последующие звонки растянулись на полгода. Я привыкла, ждала и постепенно влюбилась в собеседника.

Мы говорили обо всем, больше обо мне, он читал мне стихи. Одно удивляло: он мало рассказывал о себе и не настаивал на знакомстве. Его образ окружала таинственность, и мое воображение рисовало красивого, высокого молодого человека.

Наконец, я поставила ультиматум. Или встреча или конец «телефонной любви». Этот день настал. Меня окликнул знакомый голос. Я обернулась и остолбенела. Передо мной стоял невзрачный паренек, едва достававший мне до подбородка. Это было так ужасно, что я бросилась бежать. Дома я горько поплакала, а потом затосковала. Мне было и себя жалко, и стыдно перед этим парнем. Запомнились его большие, грустные серо-голубые глаза. Я поклялась извиниться перед ним. Но звонка не было, ни в тот день, ни потом.

Прошло 4 года. Новое увлечение показалось любовью. Мы собирались расписаться. В тот день я пошла пораньше в парикмахерскую, чтобы предстать перед женихом во всей красе. Не успела отойти от дома как меня окликнул до боли знакомый голос. Я застыла на месте, боясь оглянуться. Так и стояла с закрытыми глазами. Вдруг чья-то рука нежно коснулась моей руки. Я открыла глаза. Передо мной стоял высокий, красивый парень в военной форме, Те же большие серо-голубые глаза. Парень моей мечты, мой идеал! Больше мы не расставались. Он рассказывал мне как жил эти годы мечтой о встрече со мной, учился, занимался спортом. Вырос и возмужал. У нас сын. Он младше на шесть лет, но разница другим не заметна, а нам на годы наплевать».